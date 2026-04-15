Sokkal olcsóbbá válik az üzemanyag a piaci áron tankolóknak

A holtankoljak.hu információ szerint jelentős mértékű csökkenés jöhet csütörtökön a hazai benzinkutak nagykereskedelmi piaci áraiban. A benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 24 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan. Szerdán a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak, azaz a várható árcsökkenést majd ezekhez képest tapasztalhatják a piaci áron tankolók:

95-ös benzin: 686 forint/liter

Gázolaj: 772 forint/liter

