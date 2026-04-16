Közélet DK Fidesz parlament Választás 2026 Hadházy Ákos Navracsics Tibor Tuzson Bence Vitályos Eszter

Sokmilliós lelépési pénzt kapnak a távozó parlamenti képviselők

Háromhavi búcsúpénz.

A jogszabályok szerint a parlamenti mandátumokat elveszítő képviselők háromhavi búcsúpénzt kapnak, amit a megbízatásuk megszűnése előtti háromhavi (február–március–április) tiszteletdíj átlagából kell kiszámolni – derül ki a Telex cikkéből.

Mivel a képviselők fizetését a szabályok szerint minden év március 1-jével igazítják hozzá az előző évi átlagkeresethez, ez a búcsúpénzen is meg fog látszani, mivel idén március 1-jével  bruttó 2 182 488 forintra nőtt az alapfieztésük. Ennél jóval nagyobb a tiszteletdíjuk azoknak a képviselőknek, akik tagjai vagy vezetői valamelyik parlamenti bizottságnak, frakcióvezetők, frakcióvezető-helyettesek vagy más parlamenti tisztségük (jegyző, alelnök) van.

A képviselők a háromhavi búcsúpénzt egy összegben is kérhetik.

Az Országgyűlés Hivatala a Telex kérésére elküldte a 199 képviselő februári és márciusi bruttó juttatásait, ennek alapján kiszámoltuk, hogy a távozó képviselők mekkora végkielégítésre számíthatnak. Ha a jelenlegi állás szerinti 144 leköszönő képviselővel számolunk, akkor

összességében bruttó 1,35 milliárd forintot kell kifizetnie erre a célra az Országgyűlés Hivatalának.

A legkevesebbet, 6,37 millió forintot a „sima” képviselők kapják, mint például Navracsics Tibor, Nagy István, Tuzson Bence, Vitályos Eszter, Koncz Zsófia és Hadházy Ákos.

A leköszönő frakcióvezető-helyettesek, parlamenti jegyzők, bizottsági elnökök, akiknek bruttó 10,82 millió forintos végkielégítés üti a markát. A jelenlegi állás szerint 33 képviselő számíthat erre az összegre. A legnagyobb búcsúpénz, bruttó 12,73 millió forint a frakcióvezetőknek, Mátrai Márta háznagynak, valamint az Országgyűlés két leköszönő alelnökének, Fazekas Sándornak és Oláh Lajosnak jut.
 

