„Sokra nem megyünk vele, ha közben sikerül majd elérni a 2000 forintos kenyérárat”– olvasóink a kormány 1 milliós átlagbér-céljáról

Hét végéhez közeledve egy rövid áttekintést és rendszerezést követően igyekszünk bemutatni, hogy mely témák mozgósították leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyek a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain a legtöbb hozzászólást kiváltották. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítottuk ki.
Magyarázkodásra szorult a Nemzetgazdasági Minisztérium annak vonatkozásában, hogy a korábban tervezett 13 helyett 11 százalékkal nőtt a minimálbér január 1-jén. „A kormány célja változatlan: a következő időszakban a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot” – jelentette ki a tárcavezető.
Olvasóink nem annyira hajlamosak hinni Nagy Márton előrejelzésének, illetve a legtöbb reakció szerint egyből kapcsol az inflációt jelző lámpa az emberek fejében.
István: „Ezek szerint még nem nagyon szegények, mert ígérgetni még tudnak, azért szeretném látni, hogy annyira szegények lesznek, hogy már ígérgetni sem tudnak.”
Ferenc: „Sokra nem megyünk vele, ha közben sikerül majd elérni a 2000 forintos kenyérárat.”
Lajos: „Összejön ez hamar, csak ki kell nevezni az éhesek közül még pár miniszteri megbízottat, államtitkárt ....”
Tibor: „Ez meg pont az az ember, akinek egyetlen, de egyetlen szava sem jött be...ellenkezőleg minden megtörtént!”
Ferenc is érzékeli az inflációt: „Az lehet, de az infláció azt is ugyanúgy megeszi, mint most a félmillió forintot. Például: 2010-ben a Budapest Árkád üzletközpontban még 40 forintba került a mosdó használata, most pedig 300 forintot kell egy pisilésért fizetni.”
Zsuzsanna: „Abban benne van a 7,5 millió forintos fizetés, amit tudunk kié, de benne van a ....nem is tudom felsorolni.”
Tamás: „Ez a hajó már elment, 4 évente osztogatás hitelből, majd a választások után megszorítás, adók, különadók bevezetése, amit természetesen mi, a nép fizet meg. És a magyar emberek egy része még hisz a propaganda-hazugságnak.”
Sándor: „Mellé meg 25 százalékos inflációt alsó hangon, mert ez csak pénznyomtatással érhető el. A gazdasági helyzet ezt messze nem engedi meg.”
Lajos: „Az infláció sokkal jobban nő, mint a bérek. Tehát ezt az ígéretet nem lesz nehéz betartani.”
Szabolcs: „3-6 százalékos gazdasági fejlődést ígért, 0,5 százalék lett. Bele sem merek gondolni, mennyi lesz az átlagbér.”
Krisztián: „Miért nem kérdezik meg tőle, hogy mire alapozza ezt a megállapítást? A kormánynak csak az állami szférában dolgozók bérére van ráhatása, ott is lépcsőzetes emelgetéseket ígérgettek, néhány szektorban. A többi cég maga dönt a béremelésről. De mivel már megállapodtak a minimálbérről, így biztos, hogy nem fognak annál nagyobb mértékben emelni. Tudom, hogy statisztikáról van szó, amit nagyon könnyen lehet manipulálni, ezért ez a kijelentés nem helytálló.”
Ferenc: „Szegény ember, aki még ígérni sem tud… a szavazók többsége pedig a múlt heti eseményekre sem emlékszik pontosan. Így aztán nyugodtan ígérhet bármit. Persze az is lehet, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozóira értette az 1 milliós átlagbért, ami így már hihetőbb.”
Sándor: „Gyere velem vásárolni, légy Mátyás király, aki álruhában megnézte, mi is az igazság. Nem a gazság, hanem a tény és valóság.”
István: „Ha elég komolyan emlegetik a kormánytisztviselők, államtitkárok, miniszterek fizetését, összejön az!”
Anna: „A vezetők kiemelkedően magas fizetése megemeli az átlagot! Azt azonban senki nem garantálja, hogy meddig lesz állása és mit várnak tőle, mit kell elvégeznie a magas bérért.”
Éva: „Most 500 ezernek a 35 százaléka, 175 ezer folyik vissza. 1 millióból 350 ezer fog. A munkáltató terheiről nem beszélve. Az egész arról szól, hogy az adók duplán folynak be. Ebből akarnak gazdálkodni. Nem nekünk lesz több, hanem ez csak varázslat a számokkal. Nekünk még kevesebb marad. Az infláció száguldani fog.”
Alexandra: „Ezt hétfőn megmutatom a főnökömnek, kíváncsi leszek mit fog hozzá szólni.”
