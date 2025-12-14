2p
Somogyi Zoltán: hol van 1,4 millió Fidesz-szavazó?

Nem is olyan sok az az 1,6 millió?

Vasárnap délelőtt Orbán Viktor arról számolt be, hogy 1,6 millióan küldték vissza a nemrég lezárult „Tisza-adós” nemzeti konzultációs kérdőívet, és hogy ezt viszi magával a jövő héten Brüsszelbe.

Somogyi Zoltán politológus ennek kapcsán arról elmélkedett, hogy ez mit is jelenthet a kormányfő álláspontjának támogatásával kapcsolatban.

„A Nézőpont Intézet szerint a Fidesznek (mindig) 3 millió körüli szavazója van. Ehhez képest csak 1,6 millió, drága, közpénzből szervezett aláírást “visz” magával a miniszterelnök “Brüsszelbe„. Miért nem a 3 millióval érvel? Ki érti ezt? És egyébként is, a fideszes szavazók majdnem fele miért nem írta alá? Lehet, hogy a Fideszen belül is csak szűk többsége van a miniszterelnök álláspontjának?? Hogy lehet ez?”

A 24.hu pedig az alábbi számítást közölte a témáról:

„A nemrég 9,5 fél milliósra csökkent magyar lakosságból szűk 8 milliót nem érdekelték a kérdések, eredmények, hatások annyira, hogy válaszoljanak rá. Ha csak a felnőtt lakásságot nézzük (az online nemzeti konzultációt csak 18 év felett lehet kitölteni), akkor 7,9 millió magyarról beszélünk, ebből 6,3 nem küldte vissza, azaz mindössze minden ötödik felnőtt adta postára válaszait.”

Arról nem is beszélve, hogy e számítások azt feltételezik, hogy a válaszadók egyöntetűen a kormány és Orbán Viktor álláspontjának megfelelően válaszoltak a kérdésekre. Ugyan ez valószínűleg nagyrészt így is van, de akár néhány százaléknyi „rossz” válasz is több tízezernyi ellenvéleményt jelenthet. Mindenesetre elmond valamit a nemzeti konzultáció módjáról, céljáról és lebonyolításáról, hogy a miniszterelnök az eredmények közzététele előtt már a kormány álláspontját megerősítő „pakként” vinné magával Brüsszelbe mind az 1,6 millió konzultációs ívet.

 

