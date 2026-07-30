Sorcsere jöhet a Fidesz-frakcióban: Pócs János, Seszták Miklós és Tuzson Bence is búcsúzhat?

A negyvenhárom tagú Fidesz-frakciónak akár a tizenöt százalékát is lecserélhetik az év végéig, tudta meg a Telex. Információink szerint a tizenhetedik alaptörvény-módosítással életbe léptetett, tizenkét éves parlamenti mandátumkorlátozás miatt a pártban úgy látják, hogy a limit által érintett képviselőknek nem feltétlenül érdemes folytatniuk a parlamenti munkát, hiszen nem indulhatnának a 2030-as választáson.

A párt formabontó szereplésekkel kitűnő képviselői, mint például Németh Balázs, Pócs János és Takács Péter várhatóan velünk maradhatnak, ugyanis a frakcióban politikailag kifejezetten hasznosnak tartják, ha valakinek személyes konfliktusa van Magyar Péterrel.

Elköszönhet Pócs János is?

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Lehetőleg fiatal, jól kommunikáló képviselőket keresnek, akik otthonosan mozognak a gazdaság és az energetika területén. A párt szerint ugyanis elsősorban ebben a két témában várhatóak politikai viták a következő időszakban.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan kik búcsúznak majd a parlamenti munkától, de az biztos, hogy 2030-ban a következő képviselők már nem indulhatnak: Balla György, Bencsik János, Budai Gyula, Gulyás Gergely, Hidvéghi Balázs, Horváth László, Kocsis Máté, Lázár János, Németh Zsolt, Pócs János, Seszták Miklós, Tuzson Bence, Witzmann Mihály és Zsigó Róbert.

Várhatóan tehát közülük néhányan már nem sokáig ülnek a parlamentben, a helyükre a választás előtt leadott listájáról választhat új képviselőket a párt vezetése.