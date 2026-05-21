Soron kívül előléptetik, de meg is fenyítik Pálinkás Szilvesztert

Közvetlenül a honvédelmi miniszter mellett, kabinetfőnök-helyettesként fog dolgozni Pálinkás Szilveszter, aki a választások előtt egy nagy port felvert interjúban mondta el a véleményét a haderő állapotáról.

Az új honvédelmi miniszter Facebook-oldalán elmondta, hogy soron kívül elő is lépteti Pálinkást. Azonban fenyítésben is részesíti amiatt, hogy

„előzetes jelentés nélkül állt a nyilvánosság elé, és mondta el a saját szemszögéből a honvédség helyzetét”.

Ez a miniszter azzal indokolta, hogy

„a szabályok mindenkire vonatkoznak”.

Hozzátette azt, hogy Pálinkás meglátása szerint „az álomány méltóságáért és becsületéért” állt ki, és elárulta azt is, hogy a százados az interjú megjelenése előtt értesítette őt.

(via 24.hu)