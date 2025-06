Sosem látott energiatároló épült meg Magyarországon

Az államtitkár elmondta jelenleg 114 megawatt teljesítményű energiatároló működik Magyarországon. Jó esély van arra, hogy a rendelkezésre álló 180 milliárd forint forrásból 2030-ra 1 gigawatt lesz. Ehhez járul hozzá a Mavir beruházása is.

Magyarország legnagyobb hálózati integrált energiatárolóját építette meg vissza nem térítendő állami támogatással, uniós forrásból a Mavir átviteli rendszerirányító Szolnokon, a 20 megawatt összteljesítményű, 60 megawattóra kapacitású létesítmény 8 milliárd forintból valósult meg – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten.

