Sosem látott feladatot munkát kaphat Brüsszelben egy magyar politikus

Érdekesség, hogy a Szabad Európa értesülései szerint igazi ritkaság történt Tüttő Kata ügyében, ugyanis elnyerte a Fidesz–KDNP támogatását is (a Régiók Bizottságának kormánypárti tagjai az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójában ülnek). Ennek egyértelmű jele az is, hogy a bizottság ülése után, február 21-re közös sajtótájékoztatót hirdettek az akkor már vélhetően elnökké megválasztott Tüttő Kata és a kormányban a kohéziós politikáért felelős Navracsics Tibor részvételével.

A lap bennfentesekre hivatkozva arról ír, hogy a szavazás csupán formalitás, ugyanis a Régiók Bizottságában helyet foglaló két legnagyobb pártcsoport, a néppárti és a szocialista egyezséget kötött. Bár a negyedik legerősebb pártcsoportnak számító centrista-liberális Renew is indít jelöltet, a verseny lefutottnak tekinthető.

