Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

5p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet A hét margójára Adózási szabályok, tudnivalók Digitális Polgári Körök Fidesz Tisza Párt Orbán Viktor

Stílszerűen melegített Orbán Viktor a digitális honfoglalásra

Csabai Károly
Csabai Károly

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által „szerényen” csak az 1130 évvel ezelőtti nagy történelmi eseményünkkel azonos jelentőségűnek titulált szeptember 20-ai rendezvényt a miniszterelnök olyan állítással vezette fel, amely valóságtartalma finoman szólva megkérdőjelezhető. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Már ezzel a digitális honfoglalás elnevezéssel is bajom van. Kisiskolásként ugye azt tanultam, hogy ez volt a magyar történelem egyik legmeghatározóbb fejleménye, mely során őseink a Kárpát-medencét a birtokukba vették, hogy ott új hazát alapítsanak.

Bizonyára büszkék a kormányzati píár-műhelyben, hogy mertek nagyot álmodni, olyat, amely felhívja a figyelmet, beszédtémát ad (látják, most én is ezzel foglalkozom), de könyörgöm: a jövő áprilisi „csak” egy választás lesz, amelyen Magyarország polgárai – ahogy Orbán Viktor mostanában rendre bizonygatja – demokratikus módon szavaznak arról, mely formáció(k) képviselői irányítsák kis hazánkat a következő négy évben. Ennek jelentősége a közelében sincs egy hazaalapításnak. (Legalábbis remélem, vagy valamiről nem tudok.)

Aztán itt van ez a digitális jelző. Ha tényleg az – mivel a netes világban akarja a Fidesz legyőzni legfőbb ellenzékét, a Tiszát –, akkor miért offline hirdetik meg a DPK-k (ugye ki sem kell fejteni, ezek miknek a rövidítései?) első országos találkozóját  – hol másutt, mint a nemzet első számú sportcsarnokában?

Az világos, valamit kezdeni kellett azzal, hogy az első öt nap 10 ezer/nap átlagát követően látványosan megtorpant a csatlakozási hajlandóság az Orbán által július végén Tusványoson életre hívott kezdeményezéshez. De hogy honfoglalás...

A digitális honfoglalás jelentősége a közelében sincs a 895-ösnek
A digitális honfoglalás jelentősége a közelében sincs a 895-ösnek
Fotó: Wikipédia

A nagyobb bajom azonban a felvezetéssel van, s ebben már a Tiszának is van sara. Miután Orbánék látták, hogy az Ukrajna-ellenes narratíva kifulladt, az emberek eleve nem, aztán még annál is egyre kevésbé voltak fogékonyak az oroszok által megtámadott ország további – szerencsére egyelőre csak verbális – ostorozására, Magyar Péterék szinte tálcán kínálták az ütősebbnek tekinthető témát: az adót. Merthogy ha valami megmozgatja az embereket, akkor az kétségtelenül a pénz, jobban mondva, hogy abból mennyi van nekik, mennyivel csökken annak összege, ameddig eljut a munkahelyi kasszától a zsebükig.

S itt aztán már a tényeken szemrebbenés nélkül átléptek.

Pláne, hogy a magas labdát nem más, mint egy Tisza-potentát adta fel, azzal, hogy azt találta mondani a többkulcsos adózásról, hogy először nyerjék meg a választást, aztán majd mindent lehet. Ezt már hozzá lehetett fércelni a kormánypárti Index „jó értesüléséhez”, miszerint Magyarék „brutális” jövedelemadó-emelésre, a háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülnek. Rá se hederítve, hogy ez is egy olyan fake news, amelyekről Orbánék kormányinfós rendszerességgel próbálják lerántani a leplet (kevés sikerrel, merthogy a news-okról hamar kiderül a nem elfogulatlanok számára, hogy azok nem is fake-ek).

Az adók is szóba kerültek a Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 83. adásában, a Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docensével folytatott beszélgetésünkben:

Hiába cáfolta a Tisza, hogy kormányra kerülésük esetén többkulcsos szja helyett adójóváírást vezetne be, amellyel nemhogy mindenki rosszul járna – ahogy arról az említett kormánylap „informálódott” –, hanem mintegy kétmillióan jobban, több maradna a zsebükben, addigra már elszabadult a pokol. Nincs nap, hogy a kormánypártok ne próbálnák ráégetni a többkulcsos szja-t a független közvélemény-kutatók felméréseiben már egy jó ideje népszerűbb fő ellenzéki erőre.

Mit sem törődve azzal, hogy még ha igaz is lenne a progresszív adózás ötlete, annak 2010-es megszüntetésével, majd az egykulcsos 16, aztán 15 százalékos szja bevezetésével, ezzel egy időben az adójóváírás intézményének eltörlésével éppen a második Orbán-kormány növelte a legalacsonyabb keresetűek adóterhelését 16 százalékponttal, miközben a magasabb jövedelmű csoportok adókulcsa mérséklődött.

Verték tehát tovább a blattot a kormánypárti erők, amely folyamat kicsúcsodásaként maga Orbán Viktor (persze ki más?) osztotta meg péntek reggel, hogy a „Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja”. Azt már elhallgatta, hogy mondandóját a Nézőpont Intézet hogy, hogy nem pont a kormányfő szokásos kossuthrádiós beszéde elé időzítve publikált közvélemény-kutatására alapozta.

Kétségtelen, hogy az Europion minapi felmérése is azt hozta ki, hogy a Tisza-szavazók csupán 8 százaléka szerint csökkenne a jövedelmünk a többkulcsos adó bevezetéses esetén, szemben a kormánypárti szavazók 56 százalékával, miközben lapunk szavazásán olvasóink túlnyomó többsége, több mint 76 százaléka a jelenlegi adórendszer helyett szívesebben látna egy többkulcsos rendszert. De ez mind lényegtelen, ha a Tisza valóban nem akar többkulcsos adót.

Ez esetben megint csak azzal állunk szemben, ami éppen a mi szakmánk nem korrektül eljáró képviselőinél szokott előfordulni: egy címlapra került hamis állítással (vagyisa fake news-zal), ami általában sokkal jobban megragad a fejekben, mint annak – sokszor nem ugyanolyan kiemelt helyen megjelenő – cáfolata.

De erre alapozni egy választási kampányt? Erős kétségeim vannak, hogy ez nyerő stratégia.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rogán Antal vezényelte a végrehajtói maffiát? Megszólalt a minisztérium

Rogán Antal vezényelte a végrehajtói maffiát? Megszólalt a minisztérium

Nem voltak túl bőbeszédűek.

A Nézőpont Intézet gyorsan előrukkolt egy Tisza-adós kutatással

A Nézőpont Intézet gyorsan előrukkolt egy Tisza-adós kutatással

Pont az jött ki, ami a kormánynak kedvez.

Mi Hazánk: Rogán Antal állt a végrehajtó maffia csúcsán

Mi Hazánk: Rogán Antal állt a végrehajtó maffia csúcsán

Bemutatták a hangfelvételeket.

Kenyában lett konzul a Tények volt műsorvezetője

Kenyában lett konzul a Tények volt műsorvezetője

Szebeni István diplomata lett.

Népszava: Az egyházaknak adhatja át a kormány a gyermekvédelmi intézményeket

Népszava: Az egyházaknak adhatja át a kormány a gyermekvédelmi intézményeket

Behívatták a központok igazgatóit.

Orbán Viktor: A Tisza szavazónak több mint fele progresszív adót akar

Orbán Viktor: A Tisza szavazóinak több mint fele progresszív adót akar

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban nyilatkozik.

Ez a cég nyerte el az egykor Mindszenty bíborost rejtő kastély renoválását

A Cserháti Szent Hubertus Vadásztársaság feltételes közbeszerzésen találta meg a felsőpetényi Almásy-kastély turisztikai fejlesztését végző generál kivitelező céget. Ebben a nógrádi kastélyban tartották őrizetben egykor Mindszenty József bíboros-hercegprímást, esztergomi érseket.

A kukába dobná a Fidesz választási rendszerét a DK

A kukába dobná a Fidesz választási rendszerét a DK

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja, hogy a 2026-os parlamenti választás után hozzanak létre egy, a jelenleginél „demokratikusabb”, arányosabb, kétfordulós parlamenti választási rendszert – jelentette be az ellenzéki párt elnöke.

Ruszin-Szendi Romulusz

Megszólalt az államtitkár Ruszin-Szendi Romulusz ügyében

Több feljelentést is kaptak.

Bírságot kapott a kormány ingyenes szócsöve

Bírságot kapott a kormány ingyenes szócsöve

A kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket sértették meg.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168