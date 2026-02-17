4p

Stohl András megtalálta a szerelmet – amit a TV2 művelt az RTL-lel, abban nem volt köszönet

Kollár Dóra
Így alakultak a 7. hét nézettségi adatai.

Az RTL-en ezúttal is a Pokoli rokonok nyitotta a hétköznap esti szórakoztatóműsorok sávját, a Horvátországból adaptált teleregény adásonként 409 ezer embert érdekelt, javítva az előző heti eredményéhez képest. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 184 ezer nézőt érdekelt 12,9 százalékos közönségarány mellett.

Az RTL a program második felében az Ingatlanvadászok ingatlankeresős adást adta, ez részben feltehetőleg a késői kezdésnek köszönhetően nem tudott igazán emlékezetes számokat elérni, és átlagosan 230 ezer főt érdekelt a teljes lakosság körében.

A hétköznapok sztárjának azonban a 7. héten finálét is rendező A nagy ő – The Bachelor bizonyult, ami átlagosan a teljes lakosság körében 823 ezer embert érdekelt az utolsó hetében, míg a 18-59 évesek közt ugyanez az átlag 394 ezer fő volt 28,6 százalékos közönségarány mellett. A bivalyerős teljesítményből kiemelkedett a keddi adás, amely mindkét kategóriában tarolni tudott, és a hét legjobbja lett:

a teljes lakosságot tekintve 866 ezren ültek a készülékek előtt, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 421 ezer nézőt és 29,8 százalékos közönségarányt ért el a műsor.

Az évad főhőse, Stohl András végül egyébként megtalálta a szerelmet, Kiss Kriszta beauty-influenszert és nőiességi tanácsadót választotta a felnőttfilmes, korábban a Farm – VIP epizódjaiban is feltűnő Kiara Lorddal szemben – a bulvármédiában megjelentek szerint a pár a forgatás után is együtt maradt.

Stohl András megtalálta a boldogságot a közönségkedvenc műsorban
Fotó: TV2 Sajtószoba

Kellemetlen hete volt a Fradinak

Ezúttal szokatlanul kevés sportesemény került fel a top 50-es nézettségi listára, egyedül a Fradi szereplése a magyar bajnokiban mozgatta meg a tévézőket. A Ferencváros egy korai piros lap után Zalaegerszegen kapott ki 3:1-re a házigazdáktól, ezt 172 ezren nézték a közmédia sportcsatornáján.

Érdekesség, hogy a rendszerint mérhető nézettségre számot tartó Liverpool-meccsek ezúttal teljesen eltűntek a heti adatokból, pedig az angol bajnokiban kétszer is pályára lépett – és egyébként nyert is – a csapat, viszont úgy tűnik, hogy a magyar tévénézők elsősorban nem a Liverpoolra kíváncsiak, hanem a jelenleg három meccses eltiltását töltő Szoboszlai Dominik miatt követik csak a szereplését. Akár úgy is mondhatnánk: no Szoboszlai, no party.

Mi történt hétvégén?

A kereskedelmi tévék szombaton nem változtattak, így maradt az előző hetekben állandósult felállás. Az RTL Gólkirályság sorozatának újabb epizódjával várta a közönséget, ez 323 ezer nézőt érdekelt a teljes lakosság körében, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 147 ezer főt és 11 százalékos közönségarányt jegyeztek fel.

A sorozat nem tudott labdába rúgni a TV2-n párhuzamosan futó, már jól bevált közönségkedvenc Kincsvadászok VIP-változatával szemben, amely 521 ezer főt érdekelt a 4 évnél idősebbek körében – a 18-59 évesek korcsoportjában pedig 209 ezer nézőt és 15,6 százalékos közönségarányt ért el.

Vasárnap az RTL cápái ismét haraptak, az üzleti vetélkedő Cápák között 378 ezres nézettséget hozott, míg a 18-59 évesek körében 203 ezer nézőt érdekelt, kereken 13 százalékos közönségarány mellett.

A TV2 újított, visszatért A nagy duett, az éneklős celebműsor 784 ezres, a hétvége legerősebbjének számító nézőszámmal érkezett meg, azaz a csatorna nem panaszkodhat. A show jól ment a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is, 342 ezer főt érdekelt 25,2 százalékos közönségarány mellett.

Így alakult a heti végeredmény

A nagy ő elképesztő hétköznapi fölényének, valamint A nagy duett jól sikerülő visszatérésének köszönhetően évek óta nem látott módon megverte a TV2 az RTL-t, nézettségi cikkeink rendszeres írása óta nem láttunk hasonló különbséget a két kereskedelmi tévé között. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 22,2 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 12,5 százalékával.

