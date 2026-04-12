Sulyok Tamás: a mai választás legitim felhatalmazást jelent, bármi is lesz a végeredmény

A rekordmagas részvétel (a fél 7-es adatok szerint a választásra jogosultak 77,8 százaléka járult az urnákhoz) kétségbevonhatatlanul igazolja a magyarországi demokrácia erőteljes működését, valamint azt is, hogy egyértelmű közbizalom övezi a választások lebonyolítását, mondta a köztársasági elnök este 7 óra után pár perccel, az urnazárást követően. Egyúttal a demokrácia és a függetlenség ünnepének nevezte a választást.

Sulyok Tamás kitért arra is, hogy a mai választás legitim felhatalmazást fog jelenteni, bármi is lesz a végeredmény. Előzetes eredmények már ma este várhatók.

Az államfő emlékeztetett arra, hogy mától számítva 30 napon belül kell összehívnia az Országgyűlés alakuló ülését, és ennyi időn belül kell javaslatot tennie a miniszterelnök személyére. A kormányalakítási felkérést az alaptörvénnyel és az alkotmányos szokásokkal összhangban fogja megtenni, ígérte.

Sulyok Tamás egyúttal köszönetet mondott a választáson résztvevőknek, a választási szerveknek, valamint a lebonyolításban résztvevőknek.