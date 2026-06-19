Sulyok Tamás aláírta: Orbán Viktor tényleg nem lehet többet miniszterelnök

Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény tizenhatodik módosítását és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését – közölték az államfő Facebook-oldalán pénteken. Az aláírt módosítókat tartalmazó Magyar Közlöny nem sokkal péntek délután kettő óra előtt meg is jelent.

Az Országgyűlés június 15-én elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását. A köztársasági elnök az alaptörvény módosítását kizárólag a megalkotására vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelményekre tekintettel vizsgálhatja. A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll-eljárás kezdeményezésének feltételei – olvasható a közleményben.

Kapcsolódó cikk Megszavazták az Alaptörvény-módosítást: soha többé nem lehet miniszterelnök Orbán Viktor A módosítás a kihirdetését követő naptól érvényes.

Mint írták, az alaptörvény-módosítás keretében az Országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény-módosítás indokolása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető – olvasható.

Élesedett a kekva-szabályozás változása is

Szintén kihirdették a Magyar Közlönyben a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) érintő változásokat is. Ezek megszűnésekor az államra száll az alapítvány vagyona és annak hozama. A módosító alapján az7 állam gyakorolja az alapítvány alapítói jogait, megszüntetheti az alapítványt, a működést, a feladatokat és a megszüntetés szabályait törvény határozza meg.