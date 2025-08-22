2p
Közélet Sulyok Tamás

Sulyok Tamás bekeményített: ők nem magyar állampolgárok többé

mfor.hu

Állampolgárságokat vont vissza.

A csütörtöki esti Magyar Közlönyben jelentek meg az erről szóló határozatok, amelyekben a köztársasági elnök minden esetben a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely előterjesztésére – és az ő ellenjegyzésével – vont vissza állampolgárságokat. A határozatok szerint tehát mostantól nem magyar állampolgárok, mivel a jogszabályok megszegésével szerezték meg azt az indoklás szerint:

  • Balangyák Natália született Csanceva Natália (névmódosítás előtti neve: Balangyák Natália Jurijivna született Csanceva Natália Jurijivna, születési hely: Patakos, Szovjetunió, születési idő: 1975. február 23.),
  • Hovbán  Péter (névmódosítás előtti neve: Hovbán Petro Petrovics, születési hely: Királyháza, Szovjetunió, születési idő: 1990. augusztus 4.),
  • Kanzler Samara (születési hely: Canoinhas, Brazília, születési idő: 1986. október 19.),
  • Surtea Marioara Rodica (születési hely: Peleskefalva, Románia, születési idő: 1952. november 17.),
  • Grjáznov Denisz (névmódosítás előtti neve: Grjáznov Denisz Igorevics, születési hely: Bilaja Cerkov, Szovjetunió, születési idő: 1991. június 30.),
  • Gogic Rajka született Zivanovic Rajka (születési hely: Lacarak, Jugoszlávia, születési idő: 1966. július 14.),
  • Medvigy Mária született Bobrjuk Mária (névmódosítás előtti neve: Medvigy Mária Vászilivná született Bobrjuk Mária Vászilivná, születési  hely: Felsőapsa, Szovjetunió, születési idő: 1971. október 14.),
  • Packovski Karla született Cingi Karla (születési hely: Pancsova, Jugoszlávia, születési idő: 1971. december 9.).

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Két hónap alatt 177 milliót költött lejáratókampányra a kormány új szócsöve

Két hónap alatt 177 milliót költött lejáratókampányra a kormány új szócsöve

Túlszárnyalták a Fidesz-frakció és Orbán Viktor Facebook- és Instagram-költségeit.

Nem akármit intézett éjszaka egy tollvonással Orbán Viktor

Nem akármit intézett éjszaka egy tollvonással Orbán Viktor

Az új TEK központ nagyon fontos a kormánynak.

Karácsony Gergely: elöregedett a budapesti buszállomány, de a kormány hátráltatja az új beszerzéseket

Karácsony Gergely: elöregedett a budapesti buszállomány, de a kormány hátráltatja az új beszerzéseket

Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: a kormányhivatal kilenc autóbuszt rendelt kivonni a forgalomból, ezeket már 2021-ben lecserélték volna, de a kormány megtagadta az ehhez szükséges kormányengedélyt.

oroszkrém-torta

Frappáns választ adott a Kutyapárt Sulyok Tamás bejegyzésmódosítására

Az ellenzéki párt a köztársasági elnök a Munkácsot ért orosz rakétátamadással kapcsolatos reakcióját figurázta ki. 

Különös ok miatt módosíthatta bejegyzését Sulyok Tamás a munkácsi támadással kapcsolatban

Különös ok miatt módosíthatta bejegyzését Sulyok Tamás a munkácsi támadással kapcsolatban

Miért törölte ki az „orosz” szót utólag a bejegyzéséből a köztársasági elnök?

Vona Gábor

“Sumák, sunyi gátlástalanság” – nagyon kiakadt egy ellenzéki politikus az augusztus 20-i péterezésen

Vona Gábor szerint gyomorforgató volt a tűzijáték alatti szöveg, és súlyosan lelkibeteg nemzet vagyunk.

Magyar Péter nem fogta vissza magát, üzent Szijjártó Péternek is

Magyar Péter nem fogta vissza magát, üzent Szijjártó Péternek is

A Tisza Párt elnöke is reagált a munkácsi támadásra.

Dobrev Klára: Putyin menjen a pokolba, és vigye magával Orbán Viktort is!

Dobrev Klára: Putyin menjen a pokolba, és vigye magával Orbán Viktort is!

Kemény üzenet a DK elnökétől Munkács után.

Megszólalt Sulyok Tamás a Munkács elleni orosz légicsapásról

Megszólalt Sulyok Tamás a Munkács elleni orosz légicsapásról

Mielőbbi gyógyulást és békét kíván az államfő.

Rasszista szurkolók miatt újra megbüntette a Fradit az UEFA

Rasszista szurkolók miatt újra megbüntette a Fradit az UEFA

Lecsapott a fegyelmi bizottság.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168