Sulyok Tamás bekeményített: ők nem magyar állampolgárok többé

A csütörtöki esti Magyar Közlönyben jelentek meg az erről szóló határozatok, amelyekben a köztársasági elnök minden esetben a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely előterjesztésére – és az ő ellenjegyzésével – vont vissza állampolgárságokat. A határozatok szerint tehát mostantól nem magyar állampolgárok, mivel a jogszabályok megszegésével szerezték meg azt az indoklás szerint:

Balangyák Natália született Csanceva Natália (névmódosítás előtti neve: Balangyák Natália Jurijivna született Csanceva Natália Jurijivna, születési hely: Patakos, Szovjetunió, születési idő: 1975. február 23.),

Hovbán Péter (névmódosítás előtti neve: Hovbán Petro Petrovics, születési hely: Királyháza, Szovjetunió, születési idő: 1990. augusztus 4.),

Kanzler Samara (születési hely: Canoinhas, Brazília, születési idő: 1986. október 19.),

Surtea Marioara Rodica (születési hely: Peleskefalva, Románia, születési idő: 1952. november 17.),

Grjáznov Denisz (névmódosítás előtti neve: Grjáznov Denisz Igorevics, születési hely: Bilaja Cerkov, Szovjetunió, születési idő: 1991. június 30.),

Gogic Rajka született Zivanovic Rajka (születési hely: Lacarak, Jugoszlávia, születési idő: 1966. július 14.),

Medvigy Mária született Bobrjuk Mária (névmódosítás előtti neve: Medvigy Mária Vászilivná született Bobrjuk Mária Vászilivná, születési hely: Felsőapsa, Szovjetunió, születési idő: 1971. október 14.),

Packovski Karla született Cingi Karla (születési hely: Pancsova, Jugoszlávia, születési idő: 1971. december 9.).