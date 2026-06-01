Sulyok Tamás döntött lemondásának ügyében, videózott egyet

Nem oldja meg a kialakult helyzetet, ha lemond. Összegezve ezzel a tartalommal jelentette meg videóban előadott nyilatokzatát Sulyok Tamás köztársasági elnök saját közösségi oldalán vasárnap este.

„az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos rendezésére” – közölte az államfő.

Sulyok Tamás ehelyett inkább az együttműködést hangsúlyozta a jelenlegi kormánnyal.

A köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlása során együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal, a kormánynak pedig ugyanebben a szellemben együtt kell működnie az előző Parlament által megválasztott köztársasági elnökkel.

A friss nyilatkozat előzménye, hogy vasárnap Magyar Péter kormányfő ismét közölte: lejárt az elnök határideje a távozását illetően, ezért hétfőn reggel meglátogatja hivatalában Sulyok Tamást.