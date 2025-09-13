Sulyok Tamás elvesztette egy fontos emberét

Közös megegyezéssel távozott a Sándor-palotából Szántó Georgina, a köztársasági elnök kommunikációs igazgatója – írta meg a Telex.

A lap mindezt a Sándor-palotának küldött közérdekű adatigénylésére kapott válaszból tudta meg, e szerint Szántó szeptember 3-án közös megegyezéssel távozott a köztársasági elnök hivatalától, és felmondási idejére felmentették a munkavégzés alól. Hozzátették, korábban évekig az Alkotmánybíróság kommunikációs igazgatója volt, aztán követte főnökét, a köztársasági elnöknek választott Sulyok Tamást. Az államfő tavaly márciusi hivatalba lépésétől idén februárig sajtófőnökként vezette a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatóságát, majd június 18-ig sajtófőnökként az Elnöki Kabinet tagja volt.