Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Sulyok Tamás

Sulyok Tamás elvesztette egy fontos emberét

Távozott kommunikációs igazgatója.

Közös megegyezéssel távozott a Sándor-palotából Szántó Georgina, a köztársasági elnök kommunikációs igazgatója – írta meg a Telex.

A lap mindezt a Sándor-palotának küldött közérdekű adatigénylésére kapott válaszból tudta meg, e szerint Szántó szeptember 3-án közös megegyezéssel távozott a köztársasági elnök hivatalától, és felmondási idejére felmentették a munkavégzés alól. Hozzátették, korábban évekig az Alkotmánybíróság kommunikációs igazgatója volt, aztán követte főnökét, a köztársasági elnöknek választott Sulyok Tamást. Az államfő tavaly márciusi hivatalba lépésétől idén februárig sajtófőnökként vezette a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatóságát, majd június 18-ig sajtófőnökként az Elnöki Kabinet tagja volt.

Nyúljon mélyen a zsebébe, ha erre a településre költözne

Elfogadták az önazonossági rendeletet itt is.

Itt az Orbán-kormány valódi csodafegyvere – és mind szégyellhetjük magunkat miatta

Úgy tűnik, végre sikerült: kifőztek valamit Orbán Viktorék, ami átcsúszott Magyar Péter páncélján. Tényleg ennyire reménytelenül korlátoltak és anyagaiasak lennénk? Jegyzet.

Orbán Viktor messziről üzent: készíthetjük a bugyellárist!

Abu-Dzabiból adta szokásos péntek reggeli interjúját a miniszterelnök.

Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort

A nemzeti konzultáció miatt.

Újbuda nem hagyja magát: szembeszáll a közétkeztetésben egy fideszes hátszelű cégcsoporttal

Újbuda önkormányzata kemény küzdelembe keveredett egy befolyásos közétkeztető céggel, amely több más város botrányos ügyeiben is érintett.

Nagy Márton törvényjavaslatai: szorosabb ellenőrzés a kriptóra és az Airbnb-re

A kormány a digitális gazdaság eddig nehezen adóztatható szegmenseire készül lecsapni.

Kemény intézkedések követték a MiG 29 alkatrészlopást a légibázisokon

Nem csak a kecskeméti, hanem a szolnoki légibázis védelmében is kemény intézkedések történtek azt követően, hogy Kecskeméten alkatrészeket loptak el az ott tárolt MiG 29-es vadászgépekből – tudta meg a Szabad Európa.

Vissza kéne hozni a sorkatonaságot? Váratlan válaszokat kaptunk

Rendkívül megosztottak olvasóink is a kérdésben.

Mi készül a kutakon? Elárulták

Erre számíthatnak az autósok.

Célkeresztben az adók és az orosz drónok – erről volt szó a rendkívüli Kormányinfón

Ma ismét Kormányinfót tartottak 10 órától Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel és Vitályos Eszter kormányszóvivővel, valamint vendégként ott volt Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Rakéta jelenik meg fizetéskor.

