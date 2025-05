Sulyok Tamás és Semjén Zsolt 250 ezer emberrel osztozhat egy nagy élményben

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Semjén Zsolt is utazik, találkoznak is XIV. Leóval

Az eseményen jelen lesz többek között J. D. Vance amerikai alelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mark Carney kanadai miniszterelnök, és Eduárd brit herceg is. Magyarországról Sulyok Tamás köztársasági elnök jelezte korábban, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában részt vesz a pápa beiktatásán, és később találkozik is az egyházfővel.

A vatikáni Szent Péter téren tartott misére az új pápa várhatóan egy pápamobillal érkezik, és elődjének gyakorlata szerint szán majd időt a tömeggel való közvetlen találkozásra is.

Mintegy 250 ezer embert, köztük számos politikai vezetőt és uralkodót is várnak Robert Prévost bíboros XIV. Leó pápaként történő beiktatására, amely vasárnap 10 órakor kezdődik – írja a The Guardian.

