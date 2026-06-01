2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Görög Márta Magyar Péter Sulyok Tamás

Sulyok Tamás: „Ez politikai zsákmányszerzés”

mfor.hu

A köztársasági elnök reagált Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra. 

A miniszterelnök kérésére, hétfőn reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Sulyok Tamás a Sándor-palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte: „megerősítést nyert, hogy a kormányzat az Alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét”.

Mint Sulyok Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához, az Alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak.

„Miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az Alaptörvényt.

Sulyok Tamás nem mond le
Sulyok Tamás nem mond le
Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi„ – írta a Facebookon, hozzátéve: „az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet pl. a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is”.

A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte: Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet „az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak”. Azt is mondta, hogy ha Sulyok Tamás nem mond le önként, „ma a döntéséről tájékoztatom a Tisza Párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat”.

Hangsúlyozta: az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Úgy fogalmazott: „minden bábnak az eltávolításáról szó lesz, aki részt vett ebben a káderkeringőben”.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Gulyás Gergely nem hagyta szó nélkül Magyar Péter reggeli akcióját

Gulyás Gergely nem hagyta szó nélkül Magyar Péter reggeli akcióját

A korábbi tárcavezető méltatlanságról is beszélt. Havasi Bertalan is megszólalt. 

Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Utolsó heteiket töltik Magyar Péter szerint a Fidesz-kormányok alatt kinevezett közjogi méltóságok.

Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Milliárdos összegekről van szó. Ezt érték el tavaly a legfrissebb közlés szerint.

Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Az RTL híradójához jutott el egy nem akármilyen belső levél az MTVA-tól.

Sulyok Tamás döntött lemondásának ügyében, videózott egyet

Sulyok Tamás döntött lemondásának ügyében, videózott egyet

Nem akadályozza a kormányt a köztársasági elnök – közölte egy nemrég megjelent videós nyilatkozatban.

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Az igazságügyi miniszter is elkíséri a miniszterelnököt. 

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését

A hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak

Ráharaptak Magyar Péterék tervére olvasóink – A hét ábrája

Ráharaptak Magyar Péterék tervére olvasóink – A hét ábrája

Jelentős a miniszterelnökiciklus-limit támogatottsága.

Rosszul sáfárkodott a DK a hozzá befolyt összegekkel

Rosszul sáfárkodott a DK a hozzá befolyt összegekkel

Hiába tett szert a legnagyobb bevételre a Fidesz és a Tisza melletti pártok közül, a Demokratikus Koalíció lett a választások legnagyobb vesztese.

Magyar Péter újabb részleteket árult el a nagy brüsszeli megállapodásról

Magyar Péter újabb részleteket árult el a nagy brüsszeli megállapodásról

Még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege – posztolta ki szombat reggel a Facebook-oldalára a kormányfő.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG