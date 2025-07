Sulyok Tamás fontos bejelentést tett

Hozzátették, Juhász Imre a különböző beosztásokban és feladatkörökben szerzett gyakorlati tapasztalatát elméleti síkon egyetemi oktatóként is hasznosítja. A jelölésről a köztársasági elnök az Országgyűlést értesítette – áll a Sándor-palota közleményében.

