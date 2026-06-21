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Közélet Magyar Péter Sulyok Tamás

Sulyok Tamás megszólalt: harcolni fog, hogy a Tisza-kormány ne tudja elmozdítani a pozíciójából

mfor.hu

Az államfő szerint Magyar Péter az állami intézmények átvételét tervezi.

Sulyok Tamás köztársasági elnök azt nyilatkozta a Politicónak, hogy harcolni fog a hivatalban maradásáért. A lapnak adott interjúban Sulyok úgy fogalmazott, jogi manőverekhez folyamodik, hogy a Tisza-kormány ne tudja elmozdítani a pozíciójából.

Sulyok szerint Magyar Péter az állami intézmények átvételét tervezi, ami Orbánénál is abszolútabb hatalmat biztosítana számára. Sulyok arról is beszélt, hogy az új miniszterelnök még Orbánnál is pimaszabbul él vissza a kétharmados parlamenti többségével. Sulyok szerint pont ezért kötelessége hivatalban maradni, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az államfői hatalom szétválasztását. „Egyetlen [parlamenti] többség sem adhat felhatalmazást a jogállamiság és az európai értékek semmibevételére” – mondta a köztársasági elnök a Politicónak. Majd hozzátette, hogy a Tisza Párt 16 hét alatt nagyobb hatalomkoncentrációt akar elérni, mint a Fidesz 16 év alatt, mert „valójában le akarja váltani az előző parlament által megválasztott összes köztisztviselőt”.

Közben Magyar Péter bejelentette: hétfőn a kormány ismerteti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az „Orbán bábjainak vergődését lezáró” Alaptörvény-módosítást.

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