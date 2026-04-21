Sulyok Tamás mellett kampányol a Fidesz-frakció

A Fidesz-frakció a Facebookon jelentette be, hogy kiállnak Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett.

Álljunk ki Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett! Mutassuk meg, hogy hogy nincs egyedül, álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeinket! Írjuk alá minél többen az erre indult petíciót! Link a kommentben- – írják.

A petíció maga pedig a Citizengo oldalon fut, a címe az, hogy: Tiszteletet a hivatalnak: Tartson ki, Elnök Úr!

Eddig 19 ezernél több ember írta alá, a cél húszezer aláírás.

A mellékelt szövegben szerepel, hogy

Ha az elnök úr megfutamodik, a TISZA nem csupán mandátumokat nyer: ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait. Csakhogy Magyarország államfője nem pecsételőgép, amelyet a hatalomátvétel ceremóniájára felhasználnak, majd félredobnak. Magyarok milliói, akik kiálltak az élet, a család, a hit és a nemzeti folytonosság mellett, azt látnák, hogy az elért eredmények azonnali veszélybe kerülnek.

Azt is írják, hogy a közakarat azonban még megváltoztathatja az események menetét. Az elkövetkezendő 30 nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik Sulyok elnök urat küldetésében, és politikailag költségessé tehetik az ellene irányuló támadást. Szerintük a választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.