Sulyok Tamás nem mond le

Sulyok Tamás köztársasági elnök az Indexnek adott átfogó interjúban elutasította a lemondás lehetőségét, és kijelentette: jelenleg sem jogi, sem alkotmányos indok nem alapozná meg a távozását. Az államfő az interjúban visszautasította Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig szóló ultimátumát.

Hangsúlyozta: az Alaptörvényre tett eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez, és ameddig hivatalának gyakorlása nem lehetetlenül el, eleget kíván tenni vállalt megbízásának. Hozzátette: az alkalmatlanság és méltatlanság kategóriáit a magyar alkotmány nem ismeri, azok politikai értékítéletek, amelyekkel nem kívánt foglalkozni.