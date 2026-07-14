Úgy tűnhet Sulyok Tamás saját eltávolításához is asszisztál

Az előírásokkal is előhozakodott a köztársasági elnök.A HVG küldött kérdéseket a jelenlegi köztársasági elnök hivatalának. A lap tudatta, hogy Sulyok Tamás nevében a Sándor-palota szűkszavúan reagált, méghozzá ezt:

„A köztársasági elnök jogköreit és lehetőségeit az Alaptörvény szabályozza, az államfő – ahogy eddig is – ennek megfelelően jár el.”

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Saját eltávolításához kellene asszisztálnia

Az Országgyűlés hétfőn elfogadta, Forsthoffer Ágnes házelnök pedig még hétfőn este aláírásra megküldte a köztársasági elnöknek az Alaptörvény 17. módosításáról szóló törvényt.

A szövegben szerepel, hogy

„az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő társasági elnök megbízatása megszűnik”, vagyis Sulyok Tamás a saját menesztését írná alá.

Ezért kérdezte a portál a hivataltól, hogy megteszi-e ezt az államfő a rendelkezésére álló öt nap alatt, vagy milyen más lépést tesz.