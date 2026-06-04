Sulyok Tamás szerint alkotmányos válsághelyzet jöhet

A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget – közölte Sulyok Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook-posztjában.

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A köztársasági elnök hangsúlyozta: az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet.

Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről – tette hozzá Sulyok Tamás, kiemelve: az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik.