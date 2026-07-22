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Közélet Sulyok Tamás

Sulyok Tamás szerint megszűnt a jogállam Magyarországon

mfor.hu

A volt államfő szerint az eltávolítása alkotmányellenes.

Lezárta a hivatali teendőket, és a napokban kiköltözik az államfői rezidenciából Sulyok Tamás, a volt köztársasági elnök a Mandinernek adott interjújában azt mondta, törvényi kötelezettsége volt beköltözni, de sem ő, sem a felesége nem szeretett az elnöki rezidencián lakni. Sulyok Tamás a lapnak többek között arról is beszélt, hogy szerinte az elmozdításával megszűnt a jogállam Magyarországon, szerinte az eltávolítása alkotmányellenes, és beszélt arról is, miért telt neki öt napba meghozni azt a döntést, hogy aláírja az Alaptörvény 17. módosítását.

Arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy a Reuters a távozását úgy írta meg, hogy „ledőlt Orbán Viktor egyik hatalmi bástyája”, Sulyok Tamás azt mondta, ez abszolút nem észszerű megállapítás.

Lehet itt tréfálkozni azzal, hogy kinek a bástyája dőlt le, meg hogy ki kinek a „bábja”, de az alkotmányjog nem vicc! Meg lehet ezt politikai úton is közelíteni, csak az kicsit olyan, mintha az egészségügyet a futball szabályaival próbálnánk megszervezni. Teljesen értelmetlen.

Sulyok Tamás beszélt arról is, hogy szerinte Magyar Péter miniszterelnök olyan ideális köztársasági elnököt lát maga előtt, aki a politikai többséget képviseli – csakhogy ez csak a parlamentre vagy a kormányra lehet igaz. A volt államfő válaszolt arra is, milyen embernek ismerte meg Magyar Pétert:

Beszélgetéseink nyomán is azt mondhatom, határozott politikai karakterrel rendelkezik, konkrét politikai koncepció mentén halad, a jogi megfontolások kevésbé érdeklik.

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