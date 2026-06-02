Sulyok Tamás újabb méretes pofont kaphat

A 24.hu számítása szerint több mint kétmillió forinttal csökkenhet Sulyok Tamás köztársasági elnök havi fizetése, amennyiben a parlament elfogadja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló tiszás törvényjavaslatot.

A cikk emlékeztetett, a mindenkori államfő fizetése ugyanis a házelnök fizetéséhez van kötve (1,1-szeres szorzóval), így amennyiben a javaslat átmegy, a lap számításai szerint 6 millió 482 ezer forint helyett csupán 4 millió 192 ezer forint lenne az illetmény júliustól.

A köztársasági elnököt a fizetéscsökkentés akkor is érintené, hogyha addig eltávolítja posztjáról a kormánypárti kétharmad, ugyanis a volt köztársasági elnökök ugyanis ugyanúgy megkapják az államfői illetményt, mint a hivatalban lévő elnökök, így Schmitt Pált és Áder Jánost is érzékenyen érinti a változás. A 24.hu emlékeztetett, Novák Katalin jelenleg keresőtevékenységet folytat, ezért neki ezt a juttatást jelenleg nem folyósítják.