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Közélet Sulyok Tamás

Sulyok Tamás utazásai: Japán és Párizs voltak a legdrágábbak, Horvátországba viszont szinte ingyen ment

mfor.hu

Kiadták a köztársasági elnök utazásainak adatait.

A HVG a külügyminisztériumtól kapta meg Sulyok Tamás köztársasági elnök 2024 márciusa és 2025 év vége közti külföldi utazásainak költségeit. A magyar állam összesen 387 millió forintot költött erre a célra.

Sulyok legköltségesebb utazása a 2024-es párizsi olimpiára tett látogatása volt, igaz itt a szállást még lemondott elődje, Novák Katalin foglalta le. A látogatás 231,6 millió forintba került összesen a külügynek.

A köztársasági elnök legdrágább saját szervezésű útja egy kilencnapos Japán túra volt, ami 39 millió forint ment el.

A legolcsóbb útja egy tavaly novemberi egynapos horvátországi látogatása volt, ami nem járt költségekkel a külügyi tárca számára, a benzinköltséget ugyanis a Sándor-palota fizeti, a külügyi kimutatás csak repülőjegyeket és a „kormányváró” tételeket tartalmazta – írja a lap.

Sulyok Tamás egyelőre nem írta alá a hétfőn a parlamentben megszavazott alkotmánymódosítást, amely az ő mandátumát is megszüntetné.

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