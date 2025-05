Sulyok Tamás visszadobta Semjén Zsolték javaslatát

A cikk szerint a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Tuzson Bence igazságügyi miniszter által benyújtott javaslatot május 20-án fogadta el a parlament. A tervezet előzménye, hogy a kormány az orosz–ukrán háborúra hivatkozva 2022. november 1-től az egész országra veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd ezt azóta a kormánypárti többségű Országgyűlés felhatalmazásával folyamatosan meghosszabbította. A benyújtott javaslat alapján a különleges jogrend idején hozott szabályok törvényi szintre emelését a javaslatban azzal indokolták, hogy időközben olyan események következtek be, amelyek valószínűvé teszik, hogy az orosz és az ukrán fél tűzszünetben állapodnak meg.

