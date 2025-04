Sulyok Tamás visszavonta öt személy magyar állampolgárságát

Hatan is jogszabályszegéssel szereztek magyar útlevelet.

A csütörtök éjszaka megjelent friss Magyar Közlönyben több olyan köztársasági elnöki határozat is olvasható, amelyben egyes személyek magyar állampolgárságát vonja vissza Sulyok Tamás.

