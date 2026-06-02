Sulyok Tamáson akár az uniós pénzek is megakadhatnak?

A Politico brüsszeli hírlevele szerint az uniós vezetés egyelőre kivár Magyar Péter frissen felállt kormányával kapcsolatos jogállamiságai aggályai ügyében. Brüsszelben azonban figyelemmel kíséri a Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó törekvéseket.

Az általános brüsszeli hangulat a lap szerint az, hogy hajlandóak „tiszta lappal” indítani az új magyar kormánnyal a kapcsolatot, de ahogy Markus Lammert, az Európai Bizottság szóvivője is elmondta,

„aktívan követik”

az események alakulását.

Kapcsolódó cikk Sulyok Tamás: „Ez politikai zsákmányszerzés” Reagált a köztársasági elnök.

Kedden Budapestre érkezik Michael McGrath jogállamisági biztos, aki parlamenti képviselőkkel és miniszterekkel, köztük Görög Márta igazságügyi, illetve Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel is találkozik. McGrath várhatóan nem fogja felvetni Sulyok Tamás ügyét a tárgyalásokon. A látogatás előtt arról beszélt, hogy a magyar emberek az európai utat választották áprilisban, és ez egy jó alkalom arra, hogy

„lapozzunk, újra felépítsük kapcsolatunkat”,

látogatása során pedig azt a párbeszédet folytatja, amelyet Ursula von der Leyen és Magyar Péter múlt héten, Brüsszelben kezdett meg.

A lap az Európa Tanács egy tisztviselőjére hivatkozva arról is ír, hogy a szevezethez tartozó Velencei Bizottság monitorozza a helyzetet, és folyamatos kapcsolatban állnak a bizottsággal Sulyok Tamás ügyével kapcsolatban. (Mint ismert, a köztársasági elnök a Velencei Bizottságtól kért állásfoglalást lemondása vagy leváltása ügyében.)

Kapcsolódó cikk Mi lesz az ára az uniós pénzözönnek? Ezt mondják a járókelők Ön mire költené a sok milliárd eurót?

A kérdés súlyát emeli, hogy a múlt heti, a befagyasztott uniós források felszabadításáról szóló politikai megállapodás ellenére sem érkezett még meg a bizottsághoz az a részletes terv, amelyet a magyar kormánynak a források felhasználásáról be kellene nyújtania, márpedig e nélkül nem kezdődhet meg a források lehívása, amelynek egy része augusztus végén elveszik, amennyiben addig nem sikerül lehívni.