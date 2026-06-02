2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Európai Unió Magyar Péter Sulyok Tamás Ursula von der Leyen

Sulyok Tamáson akár az uniós pénzek is megakadhatnak?

mfor.hu

Figyelik Brüsszelben a köztársasági elnök ügyét.

A Politico brüsszeli hírlevele szerint az uniós vezetés egyelőre kivár Magyar Péter frissen felállt kormányával kapcsolatos jogállamiságai aggályai ügyében. Brüsszelben azonban figyelemmel kíséri a Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó törekvéseket.

Az általános brüsszeli hangulat a lap szerint az, hogy hajlandóak „tiszta lappal” indítani az új magyar kormánnyal a kapcsolatot, de ahogy Markus Lammert, az Európai Bizottság szóvivője is elmondta, 

„aktívan követik”

az események alakulását.

Kedden Budapestre érkezik Michael McGrath jogállamisági biztos, aki parlamenti képviselőkkel és miniszterekkel, köztük Görög Márta igazságügyi, illetve Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel is találkozik. McGrath várhatóan nem fogja felvetni Sulyok Tamás ügyét a tárgyalásokon. A látogatás előtt arról beszélt, hogy a magyar emberek az európai utat választották áprilisban, és ez egy jó alkalom arra, hogy

„lapozzunk, újra felépítsük kapcsolatunkat”,

látogatása során pedig azt a párbeszédet folytatja, amelyet Ursula von der Leyen és Magyar Péter múlt héten, Brüsszelben kezdett meg.

A lap az Európa Tanács egy tisztviselőjére hivatkozva arról is ír, hogy a szevezethez tartozó Velencei Bizottság monitorozza a helyzetet, és folyamatos kapcsolatban állnak a bizottsággal Sulyok Tamás ügyével kapcsolatban. (Mint ismert, a köztársasági elnök a Velencei Bizottságtól kért állásfoglalást lemondása vagy leváltása ügyében.)

A kérdés súlyát emeli, hogy a múlt heti, a befagyasztott uniós források felszabadításáról szóló politikai megállapodás ellenére sem érkezett még meg a bizottsághoz az a részletes terv, amelyet a magyar kormánynak a források felhasználásáról be kellene nyújtania, márpedig e  nélkül nem kezdődhet meg a források lehívása, amelynek egy része augusztus végén elveszik, amennyiben addig nem sikerül lehívni.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb fontos felmérést készített a Medián

A magyarok 57 százaléka visszavonná az elmúlt években elfogadott, a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek jogait korlátozó rendelkezéseket – írta legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményeit ismertetve hétfőn a Medián a Facebook-oldalán.

Erre senki nem számított, főképp nem Toroczkai László

Magyar Péter a Mi Hazánk pártelnökét nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság élére. 

Sulyok Tamás: „Ez politikai zsákmányszerzés”

A köztársasági elnök reagált Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra. 

Gulyás Gergely nem hagyta szó nélkül Magyar Péter reggeli akcióját

Gulyás Gergely nem hagyta szó nélkül Magyar Péter reggeli akcióját

A korábbi tárcavezető méltatlanságról is beszélt. Havasi Bertalan is megszólalt. 

Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Utolsó heteiket töltik Magyar Péter szerint a Fidesz-kormányok alatt kinevezett közjogi méltóságok.

Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Milliárdos összegekről van szó. Ezt érték el tavaly a legfrissebb közlés szerint.

Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Az RTL híradójához jutott el egy nem akármilyen belső levél az MTVA-tól.

Sulyok Tamás döntött lemondásának ügyében, videózott egyet

Sulyok Tamás döntött lemondásának ügyében, videózott egyet

Nem akadályozza a kormányt a köztársasági elnök – közölte egy nemrég megjelent videós nyilatkozatban.

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Az igazságügyi miniszter is elkíséri a miniszterelnököt. 

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését

A hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG