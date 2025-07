Súlyos állapotba kerülhetett a magyar börtönben éhségsztrájkoló német aktivista

Hétvégén a Zöldek politikusa, Katrin Göring-Eckardt is meglátogatta Maja T.-t a börtönben. A Spiegelnek azt mondta: Maja T. tisztában van azzal, amit csinál, ugyanakkor gyenge benyomást keltett. T. megtorlást tapasztal, ha magánbeszélgetésekben politikai dolgokról beszél, a hozzátartozókkal való kapcsolattartását pedig szigorúan ellenőrzik.

Maja T.-t azzal gyanúsítják, hogy 2023 februárjában Budapesten erőszakos támadásokban vett részt tényleges vagy feltételezett szélsőjobboldali személyek ellen, és súlyos testi sértésben való részvétellel is vádolják. Az ügy tárgyalása Budapesten zajlik.

