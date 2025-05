Súlyos szabálytalanságok a Kásler- és Pintér-féle rákellenes alapítványnál

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Az ÁSZ azt is megállapította, hogy a 2022-2023-as beszámolót nem készítette el időben az alapítvány, és ezek kiegészítő, illetve közhasznúsági mellékletei nem a törvényben előírt tartalommal készültek.

A Népszava azt írja: a szervezetnél kihasználták az alapítvány és az akadémia összekapcsolódását, ám egyben különállását. Az alapítvány ugyanis nagyjából évi 15 millió forintot számolt el bérköltségnek, de 2023-ban már nem is volt foglalkoztatottja, a kuratóriumi tagok viszont 12-13 millió forintot kaptak, és az elnők is megközelítőleg 2,5 millió forint fizetést vett fel évente. Két évvel eelőtt az alapítvány személyi költsége radikálisan csökkent, az akadémiáé viszont 38-39 millió forinra nőtt, az elnöke pedig a legutóbbi évben már 5,2 milliót kapott.

Az ÁSZ az alapítvány 2021-23 közötti működését vizsgálta, és feltárta, hogy az állami támogatás felhasználását az eredeti számlák, bizonylatok és más okiratok nem igazolják, így nem vezethető vissza, hogy azokat milyen támogatás keretein belül használták fel. A székház felújításának tervezéséhez sem tudtak számlát felmutatni. Az ÁSZ szerint az alapítvány az állami támogatásokból ismeretlen értékű tárgyi eszközöket is beszerzett.

