Súlyosan bántalmazták a 24.hu főszerkesztőjét, fényes nappal támadták meg

Súlyosan bántalmazták Pető Pétert, a 24.hu hírportál főszerkesztőjét egy belvárosi trolimegállóban. Az esetről ő maga számolt be a 24.hu oldalán. A 75-ös trolibusz Dózsa György úti megállójában támadta meg az elkövető, aki arcon ütötte, majd a földön rugdosta tovább.

Pető Péterhez mentőt kellett hívni, a baloldali szemüregének a fala betört, a járomív, azaz a pofacsont is eltört, horzsolások, hámsérülések keletkeztek. Az ambuláns lapon megállapított diagnózisként az áll: a koponya és az arccsontok többszörös törései.

Pető Péter hosszú írásában, amelyben beszámol az esetről, közli, hogy direkt nem írja le azonosíthatóan, ki támadta meg, nem szeretné, ha az illetőt meghurcolnák. Így indokolta ezt:

Egyrészt azért, mert rettenetes igazságtalanságnak tartom, hogy Bakács Tibor egész életében fizet egy szalámilopásért, külön jogszabályokat lehetett alkotni tűzifatolvajokra, miközben Mészáros Lőrinc és Rogán Antal, ugye. Másrészt azért, mert igazságtalannak tartom, hogy aránytalanul nagy hatalom van a kezemben, miközben neki semennyi: ha nem éppen engem ütnek meg, akkor nem fenyegethetné a nyilvánosság kontroll nélküli, őrületig radikális rögtönítélő bíróságának az atomcsapása, amit minden nyilvánosságban szereplő ember el tud indítani. Csak föl kell mondani a vádat, megmutatni az arcot, a moralisták lecsapnak, ha van is másik verzió, azt már nem hallja senki.

A beszámolóból kiderül még, hogy a rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt, akinek a beszámíthatóságát is vizsgálják. Több más hasonló bűncselekménnyel is gyanúsítják ugyanis.