“Sumák, sunyi gátlástalanság” – nagyon kiakadt egy ellenzéki politikus az augusztus 20-i péterezésen

„Augusztus 20-a a legfontosabb nemzeti ünnepünk. Az államiságunk, a létezésünk, a megmaradásunk napja. Micsoda sumák, sunyi gátlástalanság, giccses nemzetieskedésbe ágyazott kisstílűség, szánni való méltóságnélküliség kell ahhoz, hogy valaki ezt kitalálja és megvalósítsa?”, jelentette ki a Második Reformkor Párt elnöke Facebook oldalán a szerda esti tűzijáték alatt történtekkel kapcsolatban.

Annak egyik részénél a trónon Szent Istvánt követő Orseolo Péterről is szó volt.

A narrációban „dölyfös és felfuvalkodott”, „áruló Péter”-nek nevezték őt, akinek „a tanácsait idegenek súgták”, és aki felajánlotta az országot egy idegen hatalomnak, de a magyarok végül elkergették.

„Nyilván mindenki tudja dekódolni, kire is utaltak a szervezők ezzel a történelmi visszaemlékezéssel. És ez már nagyon nem oké”, vélekedett Vona Gábor jelezve, hogy a szöveg áttételesen Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére utalhatott.

„Szent Istvánnak volt egy álma. Ez az álma mi vagyunk. Magyarok. De tegnap (is) rémálommá tettük. Egy súlyosan lelkibeteg, megosztottságában lubickoló, ön- és közveszélyes nemzet vagyunk jelenleg. Ennek az országnak nyugalomra van (lenne) szüksége! Hogy előbb szembenézzünk a saját állapotunkkal, megértsük, ez nem a jó út”, tette hozzá.

A Blikk megkereste az idei ünnepség szövegének íróját, Ugron Zsolnát az ügyben. Ő azonban azt mondta, hogy nem nyilatkozhat a produkcióról.