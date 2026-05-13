Svájci lap: Magyar Péternek van érzéke a rendezéshez

A Neue Zürcher Zeitung (NZZ) szerint Magyar Péter technokratákra építi kormányát, ahol a szakértelem fontosabb a (z politikai) érzelmeknél – írja szemléjében laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A svájci lap ugyanakkor – Török Gábor politológust idézve – „Fidesz light”-ként is jellemzi az új kormányt (utalva arra, hogy több tagja különböző politikai pozíciókat töltött be az Orbán-kormányok alatt is). És kiemeli azt is, hogy a kormány a külpolitikában eltér majd az eddigi Kreml-barát kurzustól.

Magyar Péter szolgálati autója, egy kék Skoda Superb előtt

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Az NZZ arra is kitér – a színházi világra utalva – , hogy Magyar Péternek van érzéke a rendezéshez: ez a tehetsége segítette a nagy választási győzelemhez, és a szombati hatalomváltás is ezt jelezte, hiszen miközben a Parlamentben beiktatták, kívülre egy nagy örömünnepet szervezett.

