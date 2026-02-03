1p
Közélet Karácsony Gergely LMBTQIA+

Svédországban tüntették ki Karácsony Gergelyt a Budapest Pride miatt

mfor.hu

A díjakat olyan személyeknek adják, akik fontos szerepet játszottak az LMBTQ közösség életében.

Tiszteletbeli díjat kapott Karácsony Gergely budapesti főpolgármester hétfőn este Stockholmban, a QX-Galan. Az esemény Svédországban kiemelt kulturális és közösségi rendezvénynek számít, és hagyományosan nagy figyelmet kap. A gálán a svéd királyi család is képviselteti magát, a korábbi díjazottak között volt Viktória hercegnő is – írja Karácsony Facebook-bejegyzésében.

A rendezvény keretében különböző kategóriákban díjakat adnak át olyan személyeknek, közösségi szereplőknek és kultúrához kötődő alkotásoknak, akik és amelyek fontos szerepet játszottak az LMBTQ közösség életében. A tiszteletbeli díj a Budapest Pride elismerése volt. 

 

