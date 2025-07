Szabad a pálya a harcosoknak – Orbán Viktor felvételt hirdet a klubba

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

6. Minden magyarért harcolunk, hogy ezer év múlva is legyenek Európa szívében, akik értik, mit jelentenek e szavak: „Isten, áldd meg a magyart!”

6. Minden magyarért harcolunk, hogy ezer év múlva is legyenek Európa szívében, akik értik, mit jelentenek e szavak: „Isten, áldd meg a magyart!”

4. Egy a tábor, egy a zászló. Kiállunk egymásért az online térben és azon túl is. Mindenki egyért, egy mindenkiért. A Klub tagjai az élet minden területén támogatják egymást, „mert együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”

4. Egy a tábor, egy a zászló. Kiállunk egymásért az online térben és azon túl is. Mindenki egyért, egy mindenkiért. A Klub tagjai az élet minden területén támogatják egymást, „mert együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”

A hét pontot aztán kommentben bővebben is kifejti Orbán:

- írja. De a csatlakozásnak feltételi is vannak, méghozzá szigorúak.

Ez egy meghívó minden olyan honfitársam számára, aki a nemzeti értékek talaján állva kész cselekedni Istenért, hazáért és családért – a digitális világban és azon túl is"

Ez egy meghívó minden olyan honfitársam számára, aki a nemzeti értékek talaján állva kész cselekedni Istenért, hazáért és családért – a digitális világban és azon túl is"

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!