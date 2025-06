Szabadon lehessen fürödni a Balatonban – ezt követeli a DK

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

„Nem fordulhat elő, hogy egy szülő ne tudja megmutatni a Balatont a gyermekének, mert annyira sokba kerül. Azért van szükség a baloldalra, hogy legyen, aki azokra is gondol, akik nem a NER luxuselit része. Ingyenes szabadstrandot minden balatoni településre!” – zárta sajtótájékoztatóját a DK elnöke.

