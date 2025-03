Szabadon engedhetik a lúgos orvost, 52 ezren írták alá a tiltakozó petíciót

Renner Erika üzenetében megköszönte a petíciót és a támogatást, kiemelve, hogy ez már nem csak róla szól, hanem mindazokról, akik változást követelnek. Üzenetében így fogalmazott: „Nem lehet tovább némának maradnunk. A jogrendszer nem véd meg minket, családtagjainkat, barátainkat. Olyan jogszabályokat alkotnak, amikkel nem megvédenek, hanem kiszolgáltatnak minket az elkövetőknek. Az elítélt szabadon engedésekor pedig mindenféle kontroll nélkül ráengedik őt az áldozatára és a társadalomra.” A beszédek után az aktivisták sárga rózsákat tűztek a Törvényszék oszlopaira, majd az aHang átadta a petíciót, amelyre nemcsak a Fővárosi Törvényszéktől, hanem Tuzson Bence igazságügyi minisztertől is választ várnak.

„A rendszer működtetői azt hiszik, hogy Bene Krisztián, a lúgos orvos belenyugodott a sorsába. Ez nem igaz. Bene Krisztián sosem ismerte be a tettét. Megbánást egy pillanatig sem tanúsított. Így akarják visszaengedni a társadalomba. Az a bíró, aki azt megteszi, az elkövetőt védi. És az elkövetőt védi az a rendszer is, amely ezt hagyja. Azért vagyunk ma itt, hogy megmutassuk: a társadalom nem az elkövetők, hanem az áldozatok mellett áll. Ezért követeljük a Fővárosi Törvényszéktől, hogy ne bocsássák feltételes szabadságra Bene Krisztiánt, a lúgos orvost!”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!