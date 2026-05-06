Szabó Bence már nem gyanúsított, hamarosan az eljárás is lezárulhat

Szabó Bence már nem gyanúsított – derült ki abból a Facebook-posztból, ami a százados jogi képviselője, Laczó Adrienn tett közzé, és amelyet a HVG szemlézett. E szerint a Legfőbb Ügyészség helyt adott Szabó Bence és ügyvédje által benyújtott panasznak, ezáltal megszűnt a volt rendőrszázados gyanúsítotti jogállása, valamint megszüntették az előállítását elrendelő határozatot is.

A cikk emlékeztett, márciusban hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség Szabó Bence századost, ügyvédje viszont már akkor arról beszélt, hogy ez igen gyenge lábakon áll. A volt rendőr és az ügyvédje márciusban tett panaszt az előállítása, valamint a gyanúsítás ellen.

Indokolásában a Legfőbb Ügyészség kifejtette, hogy Szabó Bence rendőrszázados hivatali visszaélés bűntette miatti gyanúsítása idő előtti volt, és jelenleg az is valószínűsíthető, hogy a gyanúsított célzata – hacsak a nyomozás nem eredményez az állított közérdekű célt cáfoló bizonyítékot – nem irányult jogtalan előny szerzésére vagy jogtalan hátrány okozására.

A HVG-nek az ügyvéd elmondta, az ügyészség határozatában nem csak a gyanúsítást találta alaptalannak, de azt is hozzátették, hogy amennyiben nem áll be jelentős fordulat az ügyben, úgy a hivatali visszaélés vádja sem áll meg.

Az ügyvéd abban bízik, hogy ez azt is jelenti, hogy az eljárást hamarosan megszüntethetik. Hozzátette, bár az eljárás nem szűnt meg, a továbbiakban az ismeretlen tettes ellen folyik, Szabó Bence személye mentesül alóla, így jelen állás szerint újra vállalhat állami szerepet, akár a rendőrséghez is visszatérhet – derült ki a cikkből.