2p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzevizcy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Közélet

Szabó Bence már nem gyanúsított, hamarosan az eljárás is lezárulhat

mfor.hu

Hamarosan az eljárást is megszüntethetik.

Szabó Bence már nem gyanúsított – derült ki abból a Facebook-posztból, ami a százados jogi képviselője, Laczó Adrienn tett közzé, és amelyet a HVG szemlézett. E szerint a Legfőbb Ügyészség helyt adott Szabó Bence és ügyvédje által benyújtott panasznak, ezáltal megszűnt a volt rendőrszázados gyanúsítotti jogállása, valamint megszüntették az előállítását elrendelő határozatot is.

A cikk emlékeztett, márciusban hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség Szabó Bence századost, ügyvédje viszont már akkor arról beszélt, hogy ez igen gyenge lábakon áll. A volt rendőr és az ügyvédje márciusban tett panaszt az előállítása, valamint a gyanúsítás ellen.

Indokolásában a Legfőbb Ügyészség kifejtette, hogy Szabó Bence rendőrszázados hivatali visszaélés bűntette miatti gyanúsítása idő előtti volt, és jelenleg az is valószínűsíthető, hogy a gyanúsított célzata – hacsak a nyomozás nem eredményez az állított közérdekű célt cáfoló bizonyítékot – nem irányult jogtalan előny szerzésére vagy jogtalan hátrány okozására.

A HVG-nek az ügyvéd elmondta, az ügyészség határozatában nem csak a gyanúsítást találta alaptalannak, de azt is hozzátették, hogy amennyiben nem áll be jelentős fordulat az ügyben, úgy a hivatali visszaélés vádja sem áll meg.

Az ügyvéd abban bízik, hogy ez azt is jelenti, hogy az eljárást hamarosan megszüntethetik. Hozzátette, bár az eljárás nem szűnt meg, a továbbiakban az ismeretlen tettes ellen folyik, Szabó Bence személye mentesül alóla, így jelen állás szerint újra vállalhat állami szerepet, akár a rendőrséghez is visszatérhet – derült ki a cikkből.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péterék kemény feladatot kaptak: ketyeg az óra az EU-s pénzekért

A határidők nem csúsznak tovább.

Hivatalos: nagyon komoly fordulatot vett Magyar Péter olasz utazása

Hivatalos: nagyon komoly fordulatot vett Magyar Péter olasz utazása

A leendő miniszterelnök külföldi utazása idején sem pihen. Egészen Rómáig, az ottani kormányfő hivataláig megy.

Otthagyja az elnöki széket Orbán Balázs

Otthagyja az elnöki széket Orbán Balázs

Nyolc évig vezette az egyetemi testületet.

Egyelőre még nem pörgött fel a séfverseny

Kellemetlen eredmény? Gyenge számokat hozott az RTL új műsora

A 18. hét nézettségi adataiban már megjelentek a közeledő nyár hatásai, érezhetően kevesebb lett a kiugró adat.

Kecskeméti Gábor, az MTA új főtitkára, Pósfai Mihály, az MTA új elnöke és Kovács Ilona, az MTA új főtitkárhelyettese (b-j) a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tisztújító közgyűlés második napján tartott sajtótájékoztatón az MTA Nagytermében 2026. május 5-én.

„Borúra derű következik” – új vezetők az MTA élén

Megválasztotta új vezetőit a következő három évre a kétszáz éves Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlése.

Magyar Péter Olaszországba utazik, megnevezte a helyettesét

Magyar Péter Olaszországba utazik, megnevezte a helyettesét

Ruff Bálint irányítja a kormányalakítási előkészületeket Magyar Péter olaszországi távolléte alatt.

Gulyás Gergely szerint nem igaz, amit Magyar Péter állít

Gulyás Gergely szerint nem igaz, amit Magyar Péter állít

Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett.

Magyar Péter aggasztó hírt osztott meg: a vártnál is üresebb az államkassza

Magyar Péter aggasztó hírt osztott meg: a vártnál is üresebb lehet az államkassza

Korlátozás nélküli pénzszórásról, 6,8 százalékos hiányról szivárogtak ki hírek. 

Újabb neveket jelentett be a Tisza az Országgyűlés megalakulása előtt

Újabb neveket jelentett be a Tisza az Országgyűlés megalakulása előtt

Parlamenti bizottsági elnökök és az Országgyűlés alelnökei.

Ezt mondta Magyar Péter a sógora miniszteri kinevezéséről

Ezt mondta Magyar Péter a sógora miniszteri kinevezéséről

Garanciákat vállalnak az összeférhetetlenség ellen.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG