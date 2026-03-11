Szabó Zsófi vadonatúj cége végelszámolás alá került

Szabó Zsófi műsorvezető, influenszer – akit leginkább már csak a Fidesz DKP-gyűlésein láthatnak – 2025 októberében alapította meg az Eternity.3 Zrt. nevű zártkörű részvénytársaságot két orvossal, Kárász Tamás orrspecialista plasztikai sebésszel és Szuromi András Attila nőgyógyásszal közösen.

Mindhárom alapító azonos arányban, egyenlő tulajdoni hányaddal rendelkezett, az üzlettársak összesen 5,1 millió forint jegyzett tőkét fizettek be. A társaság főtevékenysége vegyes termékkörű kiskereskedelem közvetítése volt, de az alapító okirat további 42 tevékenységi kört is felsorolt, többek között gépjármű-, ruházati-, gyógyszer-, élelmiszer- és illatszer-kiskereskedelmet, könyvkiadást, programozást, futárszolgálatot, reklám- és PR-szolgáltatást, ingatlanhasznosítást, sőt fürdő- és szaunaszolgáltatást is.

Az Opten nyilvános adatai szerint azonban a vállalkozás még egy évet sem működött, ugyanis 2026. február 27-én végelszámolás alá került.

A végelszámolás egyszerűsített módon történik, az esetleges igénybenyújtások határidejének 2026. április 12-t jelölték meg. (Minden bizonnyal semmi köze nincs a dolognak a választásokhoz, de ez egy igen jelentős és meghatározó dátum).

A társaság székhelye a XI. kerületben van, azon a címen, ahol Szuromi András másik, egészségügyi vállalkozása, a Medlife Invest Kft. működik.

Kiállt jobboldali értékrendje mellett

Fotó: TV2

Szabó Zsófinak egyébként van már üzleti vállalkozása: 2021-ben alapította a LANDOO22 Kft.-t, amelynek azóta is egyszemélyes tulajdonosa és ügyvezetője. A társaság fő tevékenysége médiareklám, de a cégkivonat szerint a bejegyzett tevékenységi körei között szerepel filmgyártás, előadó-művészet, testedzés, valamint ló- és lóféle tenyésztés is. 2025-ös friss adatok még nem állnak rendelkezésre, de 2024-ben 29,61 millió forint árbevételt és 10 millió forint nyereséget könyvelt el.

Szabó Zsófi nemrég egy interjúban beszélt arról, hogy szó sincs arról, hogy parkolópályára tették volna a TV2 csatornáján. Mint mondja, két elképesztően intenzív év után tudatosan döntött úgy, hogy több időt szeretne otthon tölteni. Fél évvel ezelőtt jelezte, hogy idén szeretne többet fókuszálni magára és a családjára. A Mokkában azért maradt, illetve a Fidesz választási kampányában is nagy szerepet vállal, gyakran felszólal Orbán Viktor mellett, és több háborúellenes gyűlésnek is ő volt a műsorvezetője.

Hogy ez a kicsit háttérbe vonulás eredményezheti-e az új cég felszámolását, nem lehet tudni, mindenesetre küldtünk kérdést a vállalkozás elérhetőségére, amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Kapcsolódó cikk Végrehajtást rendeltek el Dzsudzsák Balázs cégénél Hátralékai vannak a vállalkozásnak.

Szabó Zsófi – aki 2026 februárjában Orbán Viktor évértékelőjét az első sorban ülve követte – augusztusban alapító tagja volt a Gazdálkodj Okosan Digitális Polgári Körnek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Gönczi Gábor, a TV2 műsorvezetőjével közösen, majd a kötcsei pikniken már Orbán Viktorral fotózkodott, a Női Digitális DPK-hoz pedig nagykövetként csatlakozott. De jobboldali értékrendje mellett nyíltan akkor állt ki, amikor szeptemberben a DPK Első Országos Találkozóján műsorvezetőkén debütált. Ezt követően többezren kikövették Instagramról az influenszert, Facebook-oldalán pedig több mint 200-an hagyták ott.

Az őt ért támadásokra úgy regált: „Országépítő gondolatai nemcsak azoknak lehetnek, akik politizálnak. Amikor azt érzed, hogy fontos neked, milyen országban élsz, milyen a közhangulat, amikor csak a gyűlöletkeltés megy, és csak negatív energiák között mozogsz, akkor szeretnél tenni valamit”.