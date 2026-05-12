Szájer Józsefék a történelmi vereség után is irányt mutatnának Brüsszelnek

Még márciusban kérdeztük meg a Szabad Európa Intézetet, hogy működnek-e még, ugyanis tavaly nyár óta keveset lehetett hallani felőlük. Akkor lapunknak küldött válaszában az intézet vezetője, Szájer József azt írta: május 9-én, az Európa-napon szeretnének kijönni a 101 javaslat az Unió reformjára című Európa-programtervezetükkel.

Végül már május 1-jén felkerült az intézet honlapára a 47 oldalas dokumentum, mégpedig Birodalom helyett demokráciát! – 101 pont az Európai Unió jövőjéről címmel, melynek első mondata így szól: Európa válságban van.

A téma kifejtését így folytatják: Brüsszelben ma az számít „jó európainak”, aki feladja a saját érdekeit, aki mindenre igent mond, aki hagyja, hogy a központ helyette döntsön, vagy hogy az Unió „egységére” hivatkozva megkerüljék. Az a „jó európai”, aki elnézi az uniós intézmények jogsértő működését, korrupcióját, az erőltetett hatáskörbővítést, aki elfogadja, hogy az Európai Unió birodalmi elitprojekt, és továbbra is távol tartja az állampolgárokat a döntésektől.

Véleményük szerint aki nem számít „jó európainak”, mert szót emel az Európai Unió iránytévesztésével szemben, és elutasítja Brüsszel túlkapásait, attól megvonják a forrásokat, megkérdőjelezik a médiaszabadságát, a határvédelmét, az önigazgatását, a belső döntéshozatalát, a külpolitikáját, a családvédelmét, kétségbe vonják a demokráciáját és az alkotmányosságát, elvitatják az érdekeit. Nem nehéz kitalálni, hogy kire gondolnak.

Bár egy ideje dolgoztak a tanulmányon, az április 12-i parlamenti választás után látott napvilágot

Szájerék szerint talán még megmenthető az Európai Unió

Majd annak ellenére – vagy épp ezért –, hogy április 12-én történelmi jelentőségű vereséget szenvedett az eddigi kormánypárt a parlamenti választáson, arra a következtetésre jutnak:

az Európai Uniót az alapoktól kezdve újra kell gondolni, intézményrendszerét, hatásköreit át kell vizsgálni. De azt is megjegyzik: talán még megmenthető.

Ahhoz azonban, hogy Európa nemzetei sikerrel együttműködhessenek, európai patriotizmusra van szükség – írják a tanulmány szerzői – nevezetesen Szájer József, Petri Bernadett és Hidvégi Áron Arnold –, majd hozzáteszik:

Az uniós intézményeket, a brüsszeli bürokraták által uralt világot meg kell változtatni, a birodalmi törekvéseket meg kell állítani. Ehhez azonban a „jó európaiak”, a mindent feladók, a csak megfelelni vágyók, az utasításra várók szolgai engedelmessége helyett merész tettekre, cselekvő politikára, szabadságharcosokra van szükség. (Orbán Viktor magyar miniszterelnök gyakran hivatkozik magára „szabadságharcosként”, különösen a nemzetközi, elsősorban brüsszeli nyomással szembeni politikai küzdelmekkel kapcsolatban).

Az EU hatalmi mestervet hajt végre (?)

Szájer Józsefék szerint a kezdeti jó európai építkezés mára a közös és a kölcsönös előnyök érdekében való közös cselekvésből hatalmi mestertervvé torzult.

Úgy vélik, hogy Brüsszel már nem a nemzeteket tekinti fontosnak, hanem bizonyos körök hatalmi és birodalmi törekvéseit szolgálja, szembefordul a nemzetekkel, nem tiszteli a nemzeti szuverenitást, inkább a tagok büntetését, sorba állítását tekinti céljának.

Az elemzés kitér arra is, hogy ma Európában újra veszély fenyegeti a szabadság és a demokrácia természetes és ez idáig egyedül sikeres alapegységét, a nemzetet, a népképviseletet és a népszuverenitást. Szerintük cenzorok akarják megmondani, mit szabad mondani és mit nem, milyen szavakat szabad használni és milyeneket nem, mesterségesen konstruált, életidegen eszmék ideológusai és hataloméhes bürokraták akadályozzák, hogy azt tegyük, amit Európa józan polgárai akarnak. Azt is írják, hogy nekünk, magyaroknak és közép-európaiaknak van tapasztalatunk. Ugyanis hosszú szenvedéstörténetünk felvértezett minket a bajok ellen, és hiába hagytak ki minket Európa építéséből hosszú évtizedekig, a patrióták ezennel bejelentkeznek a közös jövőről szóló vitába.

Dejà vu érzés

Az Európai Unió ma nem demokratikus – jelenti ki a tanulmány, amelynek szerzői úgy látják, hogy a közös európai építkezés születési hibája, hogy Európa polgárait, a választókat kezdettől fogva kifelejtették, vagy inkább kihagyták belőle. Úgy vélik, az Unió nem demokratikus módon, a polgárok jóváhagyásával jött létre, hanem hatalmi alkuk eredményeképpen.

Azt is fejtegetik, hogy az Európai Unió azért jutott a mostani válságos helyzetébe, mert az európai projekt hátat fordított az őt alkotó legfontosabb ágenseinek, a saját polgárainak, az őt létrehozó legfontosabb európai vívmányának, többezer esztendős hagyományának, a demokráciának és a szabadságnak – vélelmezik az elemzés szerzői, miközben politikai szakértők szerint a Fidesz többek között azért is vesztette el a választást, mert buborékba került, és eltávolodott az emberektől.

Ilyen, és ehhez hasonló gondolatok sorjáznak a Szabad Európa Intézet elemzésében, amelyek olvasásakor egyfajta dejà vu érzés fogja el az embert, mintha már hallottunk és tapasztaltunk volna ilyesmit, nem is olyan régen és nem is olyan messze… Ami miatt az április 12-i választáson földrengésszerű változás történt, amikor a 16 éve fennálló Orbán-rendszer megdőlt.

Sőt, azt is írják, hogy azért nem tudott az EU megfelelő válaszokat adni egyes kérdésekre, mert elszakadt az emberektől, mert hamis, a világot végletesen leegyszerűsítő ideológiák, kiskáték és a mögöttük rejtőző féktelen hatalmi ambíciók csapdájába került. Elveszítette realitásérzékét, a problémák megoldása helyett haszontalan, polkorrekt, utópista ideológiai vitákba keveredett.

Együttműködő, demokratikus Európát akarunk, ezért nemet mondunk az Európai Birodalomra – jelentik ki Szájer Józsefék, akik szerint a demokraták nemzetet, európai együttműködést akarnak, a Birodalom támogatói pedig Európa és a demokrácia ellenségei. Sőt, a brüsszeli bürokraták a szabadság és a szabad vélemény ellenségei: azt is meg akarják mondani az európaiaknak, miről mit beszélhetnek.

Patrióta-javaslatok az általuk gondolt megoldásra

Ezek után 101 javaslatot tesznek arra, hogyan kellene az európai demokráciát megvalósítani. Azt azért hozzáteszik: kísérleti és úttörő szerepre vállalkoznak, ezért fenntartják maguknak a tévedés jogát.

Az összes pontot – amelyek saját bevallásuk szerint is hol tanács, hol ötlet, kinyilatkoztatás, máshol javaslat vagy gondolat – nem részletezzük, de a legérdekesebbeket kimazsoláztuk. Nevezetesen: