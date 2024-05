Szakértő: okkal félhet a Fidesz Magyar Pétertől

A Fidesznek sokkal több félnivalója van Magyar Péter országjárása miatt, mint az elsőre látszik, mondta Kéri László a Magyar Hangnak adott interjúban.

A politológus, szociológus szerint a Tisza Párt vezérének megjelenése és sikere ugyanis a keresztény középosztály lázadását mutatja. Ez a réteg régen a kormánypárt alapvető bázisa volt, de elveszítették a bizalmukat, miután Orbán Viktorék „lefeküdtek az oroszoknak és nem tudják megemészteni, hogy a Fidesz hatalomgyakorlása mára leegyszerűsödött a vagyon harácsolására”.

Kéri László beszélt arról is, hogy a régi Orbán Viktornak – akit ő ismert – nem okozott gondot pragmatikusan stratégiát váltani, ha a helyzet úgy kívánta. Mostanra viszont már nincs meg benne a kellő önkorrekciós képesség, saját személyes és pillanatnyi politikai érdekét nem képes megkülönböztetni az országos érvényű stratégiáktól.

Nem zárja ki, hogy ha jól sikerül a mozgósítás, és elégedettek lesznek az eredménnyel, arra jutnak, nincs nagy gond, hiszen az eredmény őket igazolja. – Akkor viszont nagyobb lesz a 2026-os bukás – mondta. Egy másik forgatókönyv, hogy gyenge választási eredmény esetén felmerül a Fideszben: váltani kell, és ha erre Orbán Viktor nem képes, akkor innentől nem ő fogja egyedül meghatározni az új stratégiát, a fiatalabb generáció követel helyet magának. A miniszterelnök rövidesen nyugdíjas korú lesz, ők viszont még szeretnének hatalmon maradni.

Lesz hangjuk a Lázároknak és a többieknek – fogalmazott Kéri László, hozzátéve, hogy az Orbán Viktor mögött álló erők is elgondolkodnak, meddig érdemes a jelenlegi miniszterelnököt finanszírozni.