Szakértői kormányról kérdez egy kormányközeli közvélemény-kutató

Ha nem szavazna se Orbán Viktorra, de Magyar Péterre, akkor támogatna-e egy szakértői kormányt a választásokon? – ezt a kérdést tette fel az Amarone közvélemény-kutató kérdezőbiztosa a HVG egyik olvasójának kedden.

Az Amarone Kft. arról ismert, hogy a Fidesznek fontos ügyekről kérdezi a polgárokat, és az eddigi informácóink alapján igen valószínű, hogy az ő dolguk kiterjed arra, hogy megmérjék, mennyire rögzültek a választók fejében a kormánypropaganda által kreált politikai narratívák és az általuk sugallt összefüggések – írja a HVG.

Két héttel azután, hogy Szentkirályi Alexandra fővárosi fideszes frakcióvezető azt állította, hogy a Tisza Párt meg akarja szüntetni a budapesti kerületeket (majd azután a kormánysajtó ezt szétkürtölte), az Amarone most arról kérdezte a HVG olvasójátt, hallott-e arról, hogy a Tisza Párt megszüntetné a budapesti kerületeket.

Karácsony Gergely főpolgármester a kérdések célkeresztjébe került

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

A válaszadónak arra is felelnie kellett, hogy mennyire tud azonosulni az alábbi álláspontokkal:

“Nem szavazok Karácsony Gergelyre, ha kiegyezik Orbán Viktorral”

“Akkor is támogatnám Karácsony Gergelyt, ha kiegyezik Orbán Viktorral és ezért szembefordul Magyar Péterrel”

Ezután arra is rákérdeztek, hogy mennyire támogatná a pesti polgár, hogy a dunai rakpartokon az autóforgalmat a föld alá vigyék, azután azt, hogy a Lánchíd gyalogos híd maradjon, és azt is, hogy az M0-s autóút díjmentes legyen. Végül egy olyan kérdés is elhangzott, amelynek újszerűsége még a HVG olvasóját is meglepte, így nem is teljesen biztos benne, hogy nem a kérdezőbiztos olvasott-e félre valamit, mindenesetre azt szondázták, hogy mennyire volna támogatott, hogy a BAH-csomópont és az M3-as autópálya közé autóalagút épülne.