Szakértői kormányról kérdez egy kormányközeli közvélemény-kutató

Támogatna-e egy szakértői kormányt – kérdezte az Amarore a HVG egyik olvasójától.

Ha nem szavazna se Orbán Viktorra, de Magyar Péterre, akkor támogatna-e egy szakértői kormányt a választásokon? – ezt a kérdést tette fel az Amarone közvélemény-kutató kérdezőbiztosa a HVG egyik olvasójának kedden.

Az Amarone Kft. arról ismert, hogy a Fidesznek fontos ügyekről kérdezi a polgárokat, és az eddigi informácóink alapján igen valószínű, hogy az ő dolguk kiterjed arra, hogy megmérjék, mennyire rögzültek a választók fejében a kormánypropaganda által kreált politikai narratívák és az általuk sugallt összefüggések – írja a HVG.

Két héttel azután, hogy Szentkirályi Alexandra fővárosi fideszes frakcióvezető azt állította, hogy a Tisza Párt meg akarja szüntetni a budapesti kerületeket (majd azután a kormánysajtó ezt szétkürtölte), az Amarone most arról kérdezte a HVG olvasójátt, hallott-e arról, hogy a Tisza Párt megszüntetné a budapesti kerületeket.

Karácsony Gergely főpolgármester a kérdések célkeresztjébe került
Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

A válaszadónak arra is felelnie kellett, hogy mennyire tud azonosulni az alábbi álláspontokkal:

  • “Nem szavazok Karácsony Gergelyre, ha kiegyezik Orbán Viktorral”
  • “Akkor is támogatnám Karácsony Gergelyt, ha kiegyezik Orbán Viktorral és ezért szembefordul Magyar Péterrel”

Ezután arra is rákérdeztek, hogy mennyire támogatná a pesti polgár, hogy a dunai rakpartokon az autóforgalmat a föld alá vigyék, azután azt, hogy a Lánchíd gyalogos híd maradjon, és azt is, hogy az M0-s autóút díjmentes legyen. Végül egy olyan kérdés is elhangzott, amelynek újszerűsége még a HVG olvasóját is meglepte, így nem is teljesen biztos benne, hogy nem a kérdezőbiztos olvasott-e félre valamit, mindenesetre azt szondázták, hogy mennyire volna támogatott, hogy a BAH-csomópont és az M3-as autópálya közé autóalagút épülne.

Első ránézésre persze örömteli hír, hogy a kormány végre kiírta az új HÉV-tendert, de az ördög a részletekben van – írja a Podmaniczky Mozgalom vezetője keddi Facebook bejegyzésében.

A főpolgármester beszámol a kormány által kiküldött fővárosi átvilágítási szakértő (FÁSZ) részére átadott adatokról, visszautasítva az időhúzás vádját. Inkább bizalmi válságot lát.

A Policy Solutions 12 közpolitikai témával kapcsolatban kérdezte meg az embereket arról, hogy szerintük Orbán Viktor vagy Magyar Péter kormánya nyújtana benne jobb teljesítményt.

A teljes bírósági ágazat, több mint 10 ezer ember kaphat 13. havi illetményt idén – közölte Tuzson Bence igazságügyi miniszter éves meghallgatásán kedden az Országgyűlés igazságügyi bizottságában.

Keményen nekiment a miniszterelnök a K&H vezető elemzőjének. Azzal vádolja a nemzetközi bankvilágot, hogy beálltak a Tisza Párt mögé.

Három éve hozta meg a kormány a rendeletet, hogy a nőknek terhességmegszakítás előtt meg kell hallgatniuk a magzat szívhangját, de a Telex szerint ennek nem sok hatása volt. 

Hogy kik voltak a társai? Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és még két illető.   

A közös cégbe a közös számlájukról utaltak. 

Demeter Szilárdra máshol számítanak. 

Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el a Tisza pártos adatbázis ügyében.

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

