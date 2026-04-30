Szakít a DK-val az óbudai polgármester

Kilépett a Demokratikus Koalícióból és függetlenként folytatja munkáját Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

A politikus azt írta: mozgalmat indít, amelynek az lesz a célja, hogy a kerület érdekében összefogja mind az „évek, évtizedek vagy évszázadok” óta jelen lévő közösségeket, mind pedig azokat, akik új csatlakozóként elkötelezettek lakóhelyük iránt.

A pártok kora lejárt, ahogyan a frakciók kora is, az önkormányzatban csak a lakóhelyük iránt elkötelezett, tisztességes és lelkiismeretes embereknek van helyük, méghozzá pártállástól függetlenül – közölte a polgármester. Kiss László egyúttal bejelentette: a mozgalom majd kezdeményezi, hogy politikai pártok ne indulhassanak önkormányzati választásokon.

Nem hagyják, hogy a III. kerületben magasházak épüljenek, valamint kezdeményezik, hogy a „trafikok szűnjenek meg italmérések lenni”. Támogatják a kerület virágosítását és a környezettudatos városüzemeltetést, védik a csónakházakat, és nem engedik, hogy a Római-partot még jobban beépítsék – írta.

Azt is indítványozzák, hogy az önkormányzat növelje a leginkább rászoruló csoportok direkt támogatását, a kerületi civil közösségek pályázati alapja pedig minden évben legalább tíz százalékkal növekedjen – írta Kiss László a közleményében.

Az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságát, a szociális bizottságot, a művelődési bizottságot és az élőkörnyezetért felelős bizottságot vezeti majd fideszes képviselő a következő parlamenti ciklusban.

Opus-elnök: A kormányváltásnak nincs hatása a cégre

Vida József, az Opus Global Nyrt. elnöke a választások utáni első nagy interjújában a tőzsdei árfolyamesésről, Mészáros Lőrinccel való barátságáról, Magyar Péterhez fűződő viszonyáról és a „luxizáshoz” való hozzáállásáról beszélt a Telexnek. Szerinte a piaci zuhanás mögött érzelmek, nem pedig gazdasági realitások állnak.

Döntött a választási bizottság: itt van a hivatalos végeredmény a listás szavazatokról

  Megállapította az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás országos listás eredményét szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).  

Megjöttek az új Gripenek Kecskemétre

Megérkezett a Magyar Légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta vadászgépeinek száma 16-ra nőtt.  

Ez is megtörtént: jóváhagyták az EU költségvetését

Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta az Európai Unió 2024-es költségvetésének végrehajtását, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy több tagállamban a jogállamiság romlása veszélyezteti az uniós források megfelelő felhasználását.

Nem támogatja az akkumulátoripai beruházásokat Szolnok közgyűlése

Nem támogatja „elvi éllel” akkumulátoripai beruházások megvalósítását Szolnok közigazgatási területén a város közgyűlése, az erről szóló előterjesztést egyhangúlag szavazták meg az önkormányzati képviselők a testület szerdai ülésén.  

Friss: most fújja el a választás utószele a DK-t

A Gyurcsány Ferenc által alapított, majd a korábbi feleség, Dobrev Klára által vezetett párt súlyos kudarcon van túl.

Legalábbis mindketten ezt ígérték a közösségi oldalon.

