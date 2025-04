Szakmai tévedés vagy manipuláció állhat a KSH szegénységi adatai mögött?

Az igazi fordulat 2023-ban következett be, amikor a szegénységi index hirtelen zuhanásnak indult.

A lap cikkéből kiderül, hogy a jövedelmi adatok eloszlását ábrázoló grafikonokon 2018-tól kezdve közvetlenül a szegénységi küszöb fölött „toronymagas” kiugrások jelentek meg, miközben a küszöb alatt egyes jövedelmi sávok szinte teljesen kiürültek. 2020-ban például 322 olyan egyfős háztartást találtak, amelynek az euróban mért jövedelme a tizedesvessző után hét számjeggyel is megegyezett – ami statisztikailag gyakorlatilag lehetetlen. Más uniós tagállamokban ilyen jelenség nem tapasztalható, és a 2010-es évek közepéig a magyar adatokban sem volt ilyen anomália.

