„Szánalmas és komolytalan”, amit a rendőrség a gyermekvédelmi intézményekben művel – véli egy korábbi vezető

A korábbi gyermekvédelmi vezető szerint szakmai tartalma nincs annak, hogy akár naponta négyszer is rendőrök jelennek meg a gyermekotthonokban.

A Népszava kérdezte meg Molnár Lászlót, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi vezetőjét a gyermekotthonok a kormány intézkedésére bevezetett rendőri felügyeletéről. Molnár úgy fogalmazott, hogy  egy-egy ilyen intézkedés átmenetileg, rövid időre szükséges lehet, de csak akkor, ha kialakult egy krízishelyzet. Állandósítani viszont nem lehet, mert az csak a félelemkeltésre alkalmas, másra nem.

A lapot egy gyermekvédelmi intézményben dolgozó felügyelő úgy tájékoztatta, hogy a gyermekotthonban naponta háromszor-négyszer is megjelennek egyenruhás rendőrök.  . Ellenőriznek, megkérdezik, hogy minden rendben van-e, számon tartják, mennyi gyerek, fiatal van engedély nélküli távol. Ezt egyébként hivatalosan is be kell jelenteniük az intézmény dolgozóinak, tehát a látogató rendőröknek érdemi feladatuk ezzel sincs – mondta.

Molnár László szerint „már csak azért is értelmetlen az egész – mondta ­ , mert ha a feladatra képzetlen, de jó szándékú rendőrnek a gyerek nem akarja elmondani a sérelmeit, akkor a hatóság embere nem tehet semmit. Közben pedig a gyerekeket fenyegeti, kriminalizálja a helyzet. Társadalmi üzenete is van a rendőri megszállásnak, mégpedig az: 'ha akarunk, elmegyünk hozzátok is'.” 

A lap a rendőrséget és a Belügyminisztériumot is kereste kérdésekkel, de egyelőre sehonnan sem kaptak választ. 

