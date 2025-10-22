Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Szavazzon! Békemenet vagy Magyar Péter menete október 23-án?

Ismét olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak.

Politikai szempontból is mozgalmasnak ígérkezik az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, amnire a mérhető politikai erők szinte mindegyike külön programmal készül. Az állandónak tekinthető állami ünnepség mellett a kormánypártok egy politikai rendezvényben is érdekeltek, hiszen a Civil Összefogás Fórum (CÖF) rendezésében ezúttal is lesz Békemenet, a Margit-híd – Nyugati tér – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonalon, ez valamikor 10 és 11 óra között kezdődik.

A Tisza Párt-féle Nemzeti Menet valamivel később, délután kettőkor indul meg a Deák Ferenc térről a Hősök terére.

Amennyiben pedig valakinek nincsen menetelős kedve, két statikusabb jellegű rendezvény is esedékes az ünnepnapon. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt „Nemzeti Béke Watch Party”-t rendez délelőtt fél 12-től a Pacsi Kulturális Központban, ahol a menetek eredményét és alakulását figyelhetik az érdeklődők, míg a Mi Hazánk délután háromkor a Corvin közbe várja szimpatizánsait a párt megemlékezésére. A Demokratikus Koalíció esetében nem találtunk meghirdetett eseményt.

Ön melyik politikai rendezvényen vesz részt? Most elárulhatja!

Ön melyik rendezvényen vesz részt október 23-án?

Karácsony Gergely berágott a Fideszre és a Tiszára

A főpolgármester az újabb kudarcos szavazásra reagált.

Elegük lett az embereknek a NER-elit gazdagodásából

Az elmúlt két hónapban három kérdés is a Fidesz-közeli vállalkozók vagyonosodását firtatta.

Eddig elég silány az érdeklődés a digitális polgári körök iránt

87 választókerületben összesen 56 ezren csatlakoztak a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz.

A nézők továbbra is imádják a

A 42. héten visszatért a tévék képernyőjére a magyarok egyik kedvenc párkeresős műsora.

Pert veszített az egyetemmel szemben a Corvinusról kirúgott tanár

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint jogosan mondtak fel Ádám Zoltánnak. Videónkban az ügy részleteiről beszélgettünk a Corvinus volt oktatójával.

Így spórolna ezermilliárdokat Magyar Péter, de azt ő se tudja, mi lesz Varga Judittal

Ezúttal nem hagyta ott Rónai Egont a pártelnök, sok fontos téma került szóba.

Nagy baj van a Fidesz háza táján az elemző szerint

Orbán Viktor beszédének kiszivárgása azt mutatja, hogy valami nagyon nincs rendben a kormánypárton belül.

Folytatódik az MTA és a kormány közti csörte

A Magyar Tudományos Akadémia nyilvános adatok és tények alapján cáfolja az akadémikusok tudományos teljesítményét kétségbe vonó, alaptalan vádaskodásokat. 

Meglepetéssel is készül Orbán Viktor október 23-án, Magyar Péter sem maradt csöndben

A Fidesz és a Tisza is nagyon készül az ünnepre.

Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál bővítik a fizetős parkolózónát

Az Örs Vezér tere melletti Füredi lakótelepen is fizetni kell a parkolásért januártól, így döntött Zugló önkormányzata. A XV. kerületben is így oldanák meg a parkolási káoszt.

