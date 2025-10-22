Szavazzon! Békemenet vagy Magyar Péter menete október 23-án?

Politikai szempontból is mozgalmasnak ígérkezik az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, amnire a mérhető politikai erők szinte mindegyike külön programmal készül. Az állandónak tekinthető állami ünnepség mellett a kormánypártok egy politikai rendezvényben is érdekeltek, hiszen a Civil Összefogás Fórum (CÖF) rendezésében ezúttal is lesz Békemenet, a Margit-híd – Nyugati tér – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonalon, ez valamikor 10 és 11 óra között kezdődik.

A Tisza Párt-féle Nemzeti Menet valamivel később, délután kettőkor indul meg a Deák Ferenc térről a Hősök terére.

Amennyiben pedig valakinek nincsen menetelős kedve, két statikusabb jellegű rendezvény is esedékes az ünnepnapon. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt „Nemzeti Béke Watch Party”-t rendez délelőtt fél 12-től a Pacsi Kulturális Központban, ahol a menetek eredményét és alakulását figyelhetik az érdeklődők, míg a Mi Hazánk délután háromkor a Corvin közbe várja szimpatizánsait a párt megemlékezésére. A Demokratikus Koalíció esetében nem találtunk meghirdetett eseményt.

Ön melyik politikai rendezvényen vesz részt? Most elárulhatja!