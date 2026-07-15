Szavazzon! Elengedjük-e az augusztus 20-i tűzijátékot?

Az elmúlt napok egyik vitatott kérdésévé vált a nagyjából egy hónap múlva esedékes augusztus 20-i tűzijáték, amely az Orbán-kormány utolsó éveiben egyre hosszabb (már félórás) és egyre költségesebb eseménnyé vált. Karácsony Gergely főpolgármester például egyértelműen annak elengedése mellett érvelt, úgy fogalmazva, itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő- és zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítás nélkül, továbbá lenne jobb helye a tűzijátékra költött közpénznek is. A főpolgármester anno arra is emlékeztetett, hogy több mint 230 ezren írták alá azt a petíciót, amely szerint a pénzt, amelyet erre költenének, inkább az aszály elleni védekezésre kellene fordítani.

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Lesz tűzijáték

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Pósfai Gábor belügyminiszter tisztázta az augusztus 20-i ünnepségsorozat lebonyolításának kérdését. Közösségi oldalán úgy fogalmazott:

„Az augusztus 20-i rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva.”

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A tárcavezető emlékeztetett, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Zrt. 2026 februárjában – tehát még az Orbán-kormány alatt – bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az augusztus 20-i ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően, 2025 decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására.

A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket eredetileg a Lounge Event Kft.-vel kötötték meg, 50 százalékos előleget, 8,7 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzijátékot is megrendelték.

A miniszter hozzátette: a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárásra, bankszámlazárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel az NRÜ Zrt. június végén felmondta az érintett szerződéseket.

Kevés idő alatt keresnek megoldást

Pósfai Gábor szerint a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő ellenére az NRÜ Zrt. és a kormányzat munkatársai haladéktalanul megkezdték az új közbeszerzési eljárás és a módosított műszaki tartalom előkészítését. Ennek keretében felmérték a piaci lehetőségeket, és megkeresték azokat a rendezvényszervezőket, amelyek szakmai és technikai kapacitásaik alapján képesek lehetnek az ünnepi programsorozat biztonságos és színvonalas megvalósítására.

Kiemelte, hogy a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását.

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Ahogy arról szerda reggeli cikkünkben írtunk, úgy tűnik, hogy megtalálták a beugrót a projektre: már bírálati szakaszban van a sebtében kiírt új közbeszerzés, és mivel az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) által az időszűke miatt hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban talált cég az egyetlen ajánlattevő volt, jó eséllyel a budapesti Hardrock Szolgáltató Kft. kapja a megbízást.

A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint három céget hívtak meg, közülük végül csak egy adott be ajánlatot. A július 13-i bontási jegyzőkönyv szerint az egy ajánlattevő a Hardrock Kft., amely nettó 3 085 000 800 forintos, azaz bruttó 3,91 milliárdos ajánlatot adott. Ez megfelel a Tisza-kormány szándékának, miszerint az eseményt „az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni”, hiszen a Balásy-céggel kötött szerződés lényegesen drágább volt.

Úgy tűnik tehát, hogy valamilyen formában lesz tűzijáték. Legújabb szavazásunkban ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, hogy önök mit gondolnak erről.