4p
Közélet Karácsony Gergely Pósfai Gábor Szavazások

Szavazzon! Elengedjük-e az augusztus 20-i tűzijátékot?

mfor.hu

Ismét olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak.

Az elmúlt napok egyik vitatott kérdésévé vált a nagyjából egy hónap múlva esedékes augusztus 20-i tűzijáték, amely az Orbán-kormány utolsó éveiben egyre hosszabb (már félórás) és egyre költségesebb eseménnyé vált. Karácsony Gergely főpolgármester például egyértelműen annak elengedése mellett érvelt, úgy fogalmazva, itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő- és zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítás nélkül, továbbá lenne jobb helye a tűzijátékra költött közpénznek is. A főpolgármester anno arra is emlékeztetett, hogy több mint 230 ezren írták alá azt a petíciót, amely szerint a pénzt, amelyet erre költenének, inkább az aszály elleni védekezésre kellene fordítani.

Lesz tűzijáték

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Pósfai Gábor belügyminiszter tisztázta az augusztus 20-i ünnepségsorozat lebonyolításának kérdését. Közösségi oldalán úgy fogalmazott:

„Az augusztus 20-i rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva.”

A tárcavezető emlékeztetett, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Zrt. 2026 februárjában – tehát még az Orbán-kormány alatt – bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az augusztus 20-i ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően, 2025 decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására.

A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket eredetileg a Lounge Event Kft.-vel kötötték meg, 50 százalékos előleget, 8,7 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzijátékot is megrendelték.

A miniszter hozzátette: a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárásra, bankszámlazárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel az NRÜ Zrt. június végén felmondta az érintett szerződéseket.

Kevés idő alatt keresnek megoldást

Pósfai Gábor szerint a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő ellenére az NRÜ Zrt. és a kormányzat munkatársai haladéktalanul megkezdték az új közbeszerzési eljárás és a módosított műszaki tartalom előkészítését. Ennek keretében felmérték a piaci lehetőségeket, és megkeresték azokat a rendezvényszervezőket, amelyek szakmai és technikai kapacitásaik alapján képesek lehetnek az ünnepi programsorozat biztonságos és színvonalas megvalósítására.

Kiemelte, hogy a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását.

Ahogy arról szerda reggeli cikkünkben írtunk, úgy tűnik, hogy megtalálták a beugrót a projektre: már bírálati szakaszban van a sebtében kiírt új közbeszerzés, és mivel az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) által az időszűke miatt hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban talált cég az egyetlen ajánlattevő volt, jó eséllyel a budapesti Hardrock Szolgáltató Kft. kapja a megbízást.

A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint három céget hívtak meg, közülük végül csak egy adott be ajánlatot. A július 13-i bontási jegyzőkönyv szerint az egy ajánlattevő a Hardrock Kft., amely nettó 3 085 000 800 forintos, azaz bruttó 3,91 milliárdos ajánlatot adott. Ez megfelel a Tisza-kormány szándékának, miszerint az eseményt „az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni”, hiszen a Balásy-céggel kötött szerződés lényegesen drágább volt. 

Úgy tűnik tehát, hogy valamilyen formában lesz tűzijáték. Legújabb szavazásunkban ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, hogy önök mit gondolnak erről.

Ön szerint szükség van augusztus 20-i tűzijátékra?

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Belülről kapott kritikát Szijjártó Péter a lemondása miatt

Frank Füredi, az MCC – június óta felfüggesztett – brüsszeli irodájának vezetője szerint „nem fest jól”, hogy Szijjártó Péter lemondott a parlamenti mandátumáról, és a BYD-hoz megy dolgozni.

Méregdrága vb-döntő: 45 millió forintért árulják a jegyeket az üzérek

Méregdrága vb-döntő: 45 millió forintos jegyeket is árulnak az üzérek

Csiillagászati összegekért kínálják a belépőket a 2026-os labdarúgó-világbajnokság utolsó mérkőzéseire. Miközben a tehetősebb szurkolók és a politikai elit tagjai – köztük a sajtóhírek szerint magánúton utazó Orbán Viktor – a helyszínre érkeznek, a spekulánsok akár több tízmillió forintnak megfelelő dollárt is követelnek a legjobb helyekért. Léteznek azonban biztonságosabb és lényegesen olcsóbb hivatalos alternatívák is a jegyszerzésre.

Tudni vélik, ki lesz Gulyás Gergely utódja

Állítólag Bóka János, a volt uniós ügyekért felelős miniszter a legesélyesebb jelölt, akit a pártelnök, Orbán Viktor is támogat.

Ligeti Miklós: Szijjártó Péter esete a 'forgóajtó-jelenség'

A Transparency jogi igazgatója bírálta Szijjártó Pétert, amiért a kínai BYD autógyárnál vállalt vezetői pozíciót. Azt is elmondta, gond, hogy Magyarországon a hatalomból kilépve egyből magáncéghez lehet igazolni, nincs lehűlési időszak.

Rendkívüli a sebesség, ahogy Szabó Bence kiemelt pozíciót kapott a Belügyminisztériumban

Három hét alatt 3 rendfokozatot ugorva lett ezredes és a belügyminiszter kabinetfőnöke.

Pert vesztett a Nobel-díjas Krausz Ferenc

Elbukta a sajtópert Krausz Ferenc és az alapítványa, az Élvonal a bíróság szerint is titkolta az állami szerződését.

Megvan Szijjártó Péter új munkahelye

A volt külgazdasági és külügyminiszter lemond parlamenti mandátumáról, és a kínai multicéghez szerződik. 

Ex-űrügyi miniszteri biztos: „Nem várhatunk tovább”

A jelenlegi pártpolitikai kereteket meghaladó, a polgári Magyarország eszményét képviselő erős jobboldali politikai közösség felépítésének szándékáról írt Ferencz Orsolya szerdán a Facebookon.

Köddé vált Novák Katalin brit üzlettársával közös cégének honlapja

Januárban arról írtunk, hogy Novák Katalin Stephen J. Shaw-val közös vállalkozásának weblapja megújult és sorra kerülnek fel új tartalmak. Mára azonban a honlap szőrén-szálán eltűnt a világhálóról.

Magyarországon a munkáltató bármilyen hőségben dolgoztathat

Idehaza egyelőre rövid ideig volt 40-41 fok árnyékban, de a napon nyaranta biztos, hogy magasabb a hőmérséklet, amit a kültéren dolgozók sokszor megszenvednek. Nemcsak a mezőgazdaságban vagy az építőiparban vannak ilyenkor extrém nehéz munkakörök, de a víz-, gáz- vagy áramszolgáltatást szerelők sem tudnak hosszabb időre árnyékba vonulni, ahogy a gyárcsarnokban, a hegesztőrobotok mellett dolgozók sem. Egy 2002-es, igencsak idejétmúlt rendelet szól arról, hogy milyen körülményeket kell biztosítani a dolgozóknak a nyári melegben.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG