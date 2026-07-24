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Közélet Magyar Péter

Szavazzon! Kell-e megerősített védelem Magyar Péternek?

mfor.hu

Szerdán leköpték a Nyugati pályaudvaron. 

Szerdán a Rákospalota-Újpest vasútállomáson mutatta be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Magyar Péter a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részleteit. A sajtótájékoztatóra vonattal mentek a Nyugati pályaudvarról, és amikor a miniszterelnök az indulás előtt a vasútállomáson sétált Vitézy társaságában, egy arra járó férfi hátulról leköpte. A kormányfő az esetre úgy reagált, hogy „jó egészséget”, majd hozzátette: „a Fidesz még megmaradt arcait látjuk”.

Később egy közleményben jelezte a kormány, hogy Magyar úgy döntött, nem tesz feljelentést a történtek miatt. Ahogy arról azonban cikkünkben írtunk, a férfi ellen ennek ellenére is eljárás indulhat: a Budapesti Rendőr-főkapitányság az ügyben beérkezett feljelentéseket becsületsértés vétség gyanúja miatt megküldte az illetékes ügyészségnek.

A miniszterelnök kijelentette, hogy továbbra sem kér megerősített védelmet, mivel „szeretne ember maradni az emberek közt”, ameddig tud. A fokozott védelem hiánya azonban több aggályt is felvet.

Komoly hiba történhetett

A Trend FM műsorában Viplak Attila, a Terrorelhárítási Központ egykori munkatársa, a BPRO szakmai igazgatója úgy fogalmazott: a személyvédelmi csapat súlyos hibájának tartja, hogy egy előzetesen nem ellenőrzött ember közvetlenül Magyar Péter közelébe juthatott, mivel leköpésénél jóval súlyosabb következménye is lehetett volna az esetnek.

Viplak Attila elképzelhetőnek tartja, hogy a védelmi szint csökkentése a védett személy kívánságára történt.  Ugyanakkor álláspontja szerint Magyar Péter veszélyeztetettsége lényegesen nagyobb lehet annál, mint amilyennek azt jelenleg gondolják.

A Trend FM az ügyben megkereste az illetékes minisztériumot is, ahol arról tájékoztatták a rádiót, hogy a kormány döntése alapján átalakítás kezdődik a rendvédelmi szerveknél, amint az erről szóló törvényjavaslatot elfogadja az Országgyűlés.

A válasz szerint a rendvédelmi szervek között már jelenleg is folyamatosak az egyeztetések annak érdekében, hogy a jogszabály hatálybalépése után azonnal megkezdődhessen az átszervezés gyakorlati végrehajtása. Kiemelték, a tervezet alapján a személyi védelem teljes egészében az Országos Rendőr-főkapitányság középirányítása alá kerülő, újjászervezett Terrorelhárítási Központ feladata lesz. A változások az átalakításról szóló jogszabály kihirdetése után léphetnek életbe.

Legújabb szavazásunkban ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak olvasóink a miniszterelnök személyi védelmének kérdéséről:

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