Június 9-én európai parlamenti és önkormányzati voksolást is rendeznek Magyarországon, a fővárosban pedig az ellenzéki főpolgármester, Karácsony Gergely törekszik újraválasztásra. Kihívói sem akárkik, hiszen a kormánypártok részéről Szentkirályi Alexandra volt kormányszóvivő szállt harcba, míg elindult Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár is a tisztségért. De jelöltet állított a Mi Hazánk is.

Kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére, önök kire szavaznak majd a vasárnapi választásokon?